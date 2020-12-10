Названо 10 навичок, які цінуються роботодавцями найбільше

Серед 10 головних навичок працівників, які цінують роботодавці – критичне мислення, здатність ефективно та швидко вчитись, знання мов.

У матеріалі для OBOZREVATEL співзасновники рекрутингової платформи Make it in Ukraine пояснили, варто чи ні у 2021 році змінювати роботу та які навички цінуватимуть роботодавці у найближчі 5 років.

Якщо людина постійно готова до катаклізмів (міцна, "антикрихка" людина), то вона зможе вижити у будь-яких нових умовах. Тож саме здатність адаптуватись у складній реальності цінується сьогодні найбільше. Але цього замало.

10 навичок, за які вас цінуватимуть роботодавці:

Здатність пристосовуватись до змін та адекватне сприйняття мінливості середовища.

Критичне мислення.

Комплексний підхід для розв'язання проблем та вміння бачити картину в цілому, з висоти пташиного польоту.

Здатність ефективно та швидко вчитись.

Креативність та вміння нестандартно підійти до розв'язання задач.

Розуміння сучасних технологій і того, як саме ви можете їх використати для своєї роботи.

Лідерство та особистий вплив на людей. Сьогодні це корисно не лише для керівників, а для кожного з нас.

Здатність логічно та чітко обгрунтовувати власну точку зору.

Емпатія та емоційний інтелект — здатність відчувати інших людей.

Навички спілкування та здатність до злагодженої роботи в команді.

Але є ще одна важлива вимога, з якою в українських фахівців досі виникають складнощі — це знання англійської. Режим дистанційної праці дозволяє отримати роботу навіть у Google, Facebook або Microsoft. Але ж у цьому разі вам потрібно добре знати іноземну мову.

Необхідний рівень володіння мовою для кожної сфери різний. Так, для фахівців, які не виступають публічно, не продають свій продукт іноземним клієнтам, достатньо:

вміти читати та розуміти прочитане;

розуміти співбесідників на нараді;

вміти сформулювати відповідь.

Якщо навіть відповідь буде з акцентом та помилками, це не так страшно, як здається.

Ніхто, крім вас, не ухвалить такого рішення. Але якщо вже думаєте про це, майте на увазі наступні тези.

Добре подумайте, чи варто змінювати поточне місце роботи. Зважте усі переваги, недоліки, оцініть свої вміння та прагнення.

Звісно, якщо робота не викликає нічого, крім роздратування, це є сигналом, що треба щось змінювати.

Зважайте на індустрію: у високотехнологічних сферах кількість відкритих вакансій зростає.

Це IT та розробка, інтернет-маркетинг, дизайн тощо. Також є попит на професії у сфері дистанційного навчання, доставки та всього, що полегшує пандемійне життя.

Конкуренція за деякими професіями може сягати 20 осіб на вакансію. А в інших сферах — навпаки, жорсткі скорочення бюджетів та робочих місць.

ТОП 10 професій, попит на які, за останніми звітами LinkedIn, зростає найбільшими темпами (станом на жовтень 2020-го):

Податковий спеціаліст Секретар Спеціаліст роздрібної торгівлі Клієнтська підтримка Розробник для .NET Мерчандайзер Спеціаліст з підготовки замовлень (у доставці) Автотехнік Розробник для системи Salesforce Водій

Так, на професійних менеджерів з продажів та IT-фахівців попит високий по усьому світу. Традиційно є попит на співробітників у роздрібній торгівлі та доставці, фахівців з податків, водіїв, торгівельних представників. Але зважайте, що не всі світові тенденції будуть аналогічними й в України, де бізнес працює в більш буремному стані, ніж у Європі та США.

Якщо відчуваєте, що зможете швидко вивчити нову професію та "діджиталізуватись", готуйтесь до розриву у кар'єрі. Адже швидко знайти роботу вдається не завжди. Попит на професіоналів завжди значно вищий, ніж на новачків. А новачків з незадовільними знаннями зараз дуже багато. Тож майте на цей випадок "фінансову подушку" — накопичення, що не дадуть голодувати.

Можливості для розвитку і зростання є. Режим дистанційної роботи відкриває міжнародні ринки.