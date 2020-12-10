Названо 10 навичок, які цінуються роботодавцями найбільше

Obozrevatel
Obozrevatel
Економіка
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Серед 10 головних навичок працівників, які цінують роботодавці – критичне мислення, здатність ефективно та швидко вчитись, знання мов.

У матеріалі для OBOZREVATEL співзасновники рекрутингової платформи Make it in Ukraine пояснили, варто чи ні у 2021 році змінювати роботу та які навички цінуватимуть роботодавці у найближчі 5 років.

Якщо людина постійно готова до катаклізмів (міцна, "антикрихка" людина), то вона зможе вижити у будь-яких нових умовах. Тож саме здатність адаптуватись у складній реальності цінується сьогодні найбільше. Але цього замало.

10 навичок, за які вас цінуватимуть роботодавці:

  • Здатність пристосовуватись до змін та адекватне сприйняття мінливості середовища.

  • Критичне мислення.

  • Комплексний підхід для розв'язання проблем та вміння бачити картину в цілому, з висоти пташиного польоту.

  • Здатність ефективно та швидко вчитись.

  • Креативність та вміння нестандартно підійти до розв'язання задач.

  • Розуміння сучасних технологій і того, як саме ви можете їх використати для своєї роботи.

  • Лідерство та особистий вплив на людей. Сьогодні це корисно не лише для керівників, а для кожного з нас.

  • Здатність логічно та чітко обгрунтовувати власну точку зору.

  • Емпатія та емоційний інтелект — здатність відчувати інших людей.

  • Навички спілкування та здатність до злагодженої роботи в команді.

Мовне питання

Але є ще одна важлива вимога, з якою в українських фахівців досі виникають складнощі — це знання англійської. Режим дистанційної праці дозволяє отримати роботу навіть у Google, Facebook або Microsoft. Але ж у цьому разі вам потрібно добре знати іноземну мову.

Необхідний рівень володіння мовою для кожної сфери різний. Так, для фахівців, які не виступають публічно, не продають свій продукт іноземним клієнтам, достатньо:

  • вміти читати та розуміти прочитане;

  • розуміти співбесідників на нараді;

  • вміти сформулювати відповідь.

Якщо навіть відповідь буде з акцентом та помилками, це не так страшно, як здається.

Зміна роботи у 2021 році. Чи варто ризикувати?

Ніхто, крім вас, не ухвалить такого рішення. Але якщо вже думаєте про це, майте на увазі наступні тези.

  • Добре подумайте, чи варто змінювати поточне місце роботи. Зважте усі переваги, недоліки, оцініть свої вміння та прагнення.

Звісно, якщо робота не викликає нічого, крім роздратування, це є сигналом, що треба щось змінювати.

  • Зважайте на індустрію: у високотехнологічних сферах кількість відкритих вакансій зростає.

Це IT та розробка, інтернет-маркетинг, дизайн тощо. Також є попит на професії у сфері дистанційного навчання, доставки та всього, що полегшує пандемійне життя.

Конкуренція за деякими професіями може сягати 20 осіб на вакансію. А в інших сферах — навпаки, жорсткі скорочення бюджетів та робочих місць.

ТОП 10 професій, попит на які, за останніми звітами LinkedIn, зростає найбільшими темпами (станом на жовтень 2020-го):

  1. Податковий спеціаліст

  2. Секретар

  3. Спеціаліст роздрібної торгівлі

  4. Клієнтська підтримка

  5. Розробник для .NET

  6. Мерчандайзер

  7. Спеціаліст з підготовки замовлень (у доставці)

  8. Автотехнік

  9. Розробник для системи Salesforce

  10. Водій

10 вакансій на ринку яких найбільший ріст

Так, на професійних менеджерів з продажів та IT-фахівців попит високий по усьому світу. Традиційно є попит на співробітників у роздрібній торгівлі та доставці, фахівців з податків, водіїв, торгівельних представників. Але зважайте, що не всі світові тенденції будуть аналогічними й в України, де бізнес працює в більш буремному стані, ніж у Європі та США.

Професії, які розвиваються швидше за інші

Якщо відчуваєте, що зможете швидко вивчити нову професію та "діджиталізуватись", готуйтесь до розриву у кар'єрі. Адже швидко знайти роботу вдається не завжди. Попит на професіоналів завжди значно вищий, ніж на новачків. А новачків з незадовільними знаннями зараз дуже багато. Тож майте на цей випадок "фінансову подушку" — накопичення, що не дадуть голодувати.

Можливості для розвитку і зростання є. Режим дистанційної роботи відкриває міжнародні ринки.

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