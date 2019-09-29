Чи повернуть ПриватБанк Коломойському: економіст оцінив шанси

Бізнесмен Ігор Коломойський має великі шанси повернути собі через суд хоча б частину акцій ПриватБанку, націоналізованого державою.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV економіст Ігор Гарбарук. За словами експерта, Коломойський – "це не та людина, яка прощає такі речі".

На питання про можливе повернення ПриватБанку в приватні руки Гарбарук відповів: "Я вважаю, що ця ситуація можлива".

"З високою часткою ймовірності я вважаю, що банк у тому чи іншому варіанті може повернутися до Коломойського і інших його партнерів. Може це буде не повне, а часткове повернення, вони увійдуть в якості міноритарних акціонерів. Може у них якась кількість акцій з'явиться як компенсатор цих процесів, але часткове повернення досить імовірне", – зазначив він.

"Це залежить від умов, які проведе Кабінет міністрів з Коломойським і його партнерами. Швидше за все, це буде певна кількість акцій. Буде спільна власність", – уточнив експерт.

При цьому економіст нагадав, що в банк були влиті 150 млрд грн з держбюджету України. На його думку, нові-старі власники, у разі успіху в суді, не повертатимуть ці кошти.

Також він нагадав, що Міжнародний валютний фонд проти повернення банку.

"А це на сьогоднішній день стратегічні наші фінансові партнери, яким ми заборгували величезні гроші. Не зважати на їхню думку теж неможливо. Тому насправді це досить складне глобальне питання", – заявив Гарбарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

21 грудня 2016 року ПриватБанку перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до збитків фінустанови щонайменше на 5,5 млрд доларів. Сам Коломойський назвав надуманою історією дані обвинувачення.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Таким чином, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва.

Господарський суд Києва 1 жовтня ухвалить рішення щодо договору купівлі-продажу акцій ПриватБанку державі за одну гривню від 21 грудня 2016 року.

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