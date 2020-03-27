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27 березня • оновлено в 15:21
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Чи переживе Україна кризу: в НБУ розповіли про стан економіки

1.3т
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Економіка України підготувалася до кризи і її падіння буде на рівні інших країн.

Про це заявив в п'ятницю, заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб, передає "Інтерфакс-Україна".

"Навіть якщо ми будемо бачити кризову ситуацію, вона не буде набагато гіршою, ніж в інших країнах", - сказав Сологуб.

Дмитро Сологуб

Дмитро Сологуб

bank.gov.ua

Він нагадав, що за підсумками світової кризи 2008-2009 рр. просідання української економіки було значно більшим, ніж у країн-сусідів. У 2009 році ВВП України знизився на 15%, тоді як Польща показала позитивну динаміку зростання, а країни єврозони – падіння на 3%.

"Зараз, при співпраці з МВФ, ми не бачимо таких катастрофічних сценаріїв, коли Україна буде набагато гіршою у порівнянні з іншими", - додав Сологуб, уточнивши, що НБУ працює з урядом для прогнозу макроекономічної картини, хоча в даній ситуації будувати прогнози складно.

Як повідомляв OBOZREVATEL: у 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році буде коштувати 28,7 грн/$.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні у 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів у облігації внутрішньої державної позики.

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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шо за свинья на фото? поудачнее фотографии не нашлось?
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
Экономика рухнет в тех странах, где она, эта самая экономика, есть... Украине абсолютно нечего бояться
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