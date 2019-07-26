Держпраця: чи відстає Україна від європейських країн

Представники Державної служби з питань праці в Україні обмінялися досвідом з португальскими колегами, здійснивши навчальний візит до цієї країни. Зокрема, вивчили організаційну структуру, правові засади роботи і повноваження органу.

Під керівництвом португальських інспекторів вони стали безпосередніми учасниками інспекційних відвідувань на кількох будівельних майданчиках та фермерських господарствах з метою нагляду за дотриманням трудового законодавства і норм охорони праці Португалії. До речі, на фермі з вирощування шампіньйонів зустрів земляків з Франківщини, які офіційно працювали за річним контрактом. Проте під час перевірки в однієї українки виявили відсутність медичного огляду для допуску до роботи.

Виявилося, що організаційна структура Органу з питань умов праці Португалії дуже схожа з Держпраці. Є окремий відділ, який займається опрацюванням матеріалів інспекторів. Основа правової бази – Конвенції МОП 81 та 129, які також імплементовані Україною і які є основою для інспекційних відвідувань.

Контрольні заходи в іноземних службовців проводяться за схожою методикою та у такий же спосіб, як і в Україні. Підставами для виходу на підприємство є інформація від ДФС та звернення працівника. Активно залучаються профспілки, які також займаються активною роз’яснювальною робою.

Щодо відмінностей, то варто зазначити, що ставлення роботодавців Португалії як до інспекторів, так і до дотримання прав найманих працівників, зокрема і у питаннях безпеки та гігієни праці, досить поважне порівняно з Україною.

Над чим слід ще попрацювати

По-перше. Необхідно вдосконалити систему підготовки та навчання інспекторського складу. В Португалії цьому приділяють значну увагу, витрачають багато часу та фінансового ресурсу.

По-друге. На відміну від законодавства України, в Португалії у повному обсязі імплементовані положення Конвенції МОП № 81 Про інспекцію праці в промисловості і торгівлі, відповідно до яких інспектор праці може самостійно приймати рішення: виносити штраф чи дати можливість усунути виявлене порушення. Це дає можливість зосередити роботу інспекторів на консультативній функції та разом з тим застосовувати пропорційні до серйозності порушення механізми впливу.

По-третє. Вкрай необхідно розробити та запустити Е-систему роботи Держпраці.

В Службі створено ряд інформаційних систем (інспекційні відвідування, перевірки з БГП, нещасні випадки, по ринковому нагляду), проте нині вони потребують осучаснення та об’єднання баз даних для переведення значної частини адміністративних процесів у електронний формат для ефективнішої роботи Держпраці.

Оновлена система повинна передбачати і електронний обмін інформацією між ДФС, ПФУ і Держпраці. Також містити облік, зміст і результати інспекційних відвідувань. Моніторинг стану охорони та гігієни праці на підприємствах, розслідування нещасних випадків тощо. До речі, у Португалії така інтегрована система починає впроваджуватися тільки у 2019 році.

По-четверте. Суми сплачених штрафів слід направляти на розвиток і мотиваційні стимули роботи Держпраці та інспекторів праці, як це відбувається в Португалії. Вирішення цього питання сприятиме модернізації багатьох процесів, а також викоріненню корупції.

П’яте. І найважливіше. Формування культури безпечної праці. У Португалії це стратегічне завдання, над вирішенням якого працюють і Міністерство соціального забезпечення, і Міністерство освіти, і соціальні партнери. Оскільки вважають, що значно дешевше інвестувати у виховання, навчання та профілактику, ніж потім виправляти наслідки, які інколи, як наприклад, смерть працівника, змінити неможливо.

Варто зазначити, що ми сьогодні маємо позитивні практики формування такої культури в Україні, наприклад: конкурс дитячого малюнка, конкурс серед роботодавців по питаннях БГП, загальнонаціональна програма з БГП, яка передбачає багато питань з формування культури, наприклад створення телепередачі по питанням БГП (є проблеми з фінансуванням, але роботи щодо популяризації та профілактики проводиться чимало).

Слід також наголосити на необхідності впровадження у навчальні програми від школи до ВНЗ питань, пов’язаних з БГП, як це зроблено в Португалії. Та оскільки на це потрібно багато часу та ресурсів, в Україні можна було б розпочати з навчання учнів, а також вчителів.

Підсумовуючи, нам є над чим ще попрацювати. Але це домашнє завдання для всіх. Водночас, українська Служба праці нині не лише не відстає, а й демонструє реальний прогрес у питаннях інтеграції європейських стандартів щодо боротьби з незадекларованою працею, безпеки і гігієни праці. І підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва між Державною службою України з питань праці та Органом з питань умов праці Португалії тому підтвердження.

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