Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Держпраця: чи відстає Україна від європейських країн

421 Читати матеріал російською

Представники Державної служби з питань праці в Україні обмінялися досвідом з португальскими колегами, здійснивши навчальний візит до цієї країни. Зокрема, вивчили організаційну структуру, правові засади роботи і повноваження органу.

Під керівництвом португальських інспекторів вони стали безпосередніми учасниками інспекційних відвідувань на кількох будівельних майданчиках та фермерських господарствах з метою нагляду за дотриманням трудового законодавства і норм охорони праці Португалії. До речі, на фермі з вирощування шампіньйонів зустрів земляків з Франківщини, які офіційно працювали за річним контрактом. Проте під час перевірки в однієї українки виявили відсутність медичного огляду для допуску до роботи.

Виявилося, що організаційна структура Органу з питань умов праці Португалії дуже схожа з Держпраці. Є окремий відділ, який займається опрацюванням матеріалів інспекторів. Основа правової бази – Конвенції МОП 81 та 129, які також імплементовані Україною і які є основою для інспекційних відвідувань.

Держпраця: чи відстає Україна від європейських країн

Контрольні заходи в іноземних службовців проводяться за схожою методикою та у такий же спосіб, як і в Україні. Підставами для виходу на підприємство є інформація від ДФС та звернення працівника. Активно залучаються профспілки, які також займаються активною роз’яснювальною робою.

Новини
Дитяча праця: експерт розповіла про головні порушеннях роботодавців

Щодо відмінностей, то варто зазначити, що ставлення роботодавців Португалії як до інспекторів, так і до дотримання прав найманих працівників, зокрема і у питаннях безпеки та гігієни праці, досить поважне порівняно з Україною.

Над чим слід ще попрацювати

  • По-перше. Необхідно вдосконалити систему підготовки та навчання інспекторського складу. В Португалії цьому приділяють значну увагу, витрачають багато часу та фінансового ресурсу.

  • По-друге. На відміну від законодавства України, в Португалії у повному обсязі імплементовані положення Конвенції МОП № 81 Про інспекцію праці в промисловості і торгівлі, відповідно до яких інспектор праці може самостійно приймати рішення: виносити штраф чи дати можливість усунути виявлене порушення. Це дає можливість зосередити роботу інспекторів на консультативній функції та разом з тим застосовувати пропорційні до серйозності порушення механізми впливу.

  • По-третє. Вкрай необхідно розробити та запустити Е-систему роботи Держпраці.

В Службі створено ряд інформаційних систем (інспекційні відвідування, перевірки з БГП, нещасні випадки, по ринковому нагляду), проте нині вони потребують осучаснення та об’єднання баз даних для переведення значної частини адміністративних процесів у електронний формат для ефективнішої роботи Держпраці.

Оновлена система повинна передбачати і електронний обмін інформацією між ДФС, ПФУ і Держпраці. Також містити облік, зміст і результати інспекційних відвідувань. Моніторинг стану охорони та гігієни праці на підприємствах, розслідування нещасних випадків тощо. До речі, у Португалії така інтегрована система починає впроваджуватися тільки у 2019 році.

  • По-четверте. Суми сплачених штрафів слід направляти на розвиток і мотиваційні стимули роботи Держпраці та інспекторів праці, як це відбувається в Португалії. Вирішення цього питання сприятиме модернізації багатьох процесів, а також викоріненню корупції.

  • П’яте. І найважливіше. Формування культури безпечної праці. У Португалії це стратегічне завдання, над вирішенням якого працюють і Міністерство соціального забезпечення, і Міністерство освіти, і соціальні партнери. Оскільки вважають, що значно дешевше інвестувати у виховання, навчання та профілактику, ніж потім виправляти наслідки, які інколи, як наприклад, смерть працівника, змінити неможливо.

Варто зазначити, що ми сьогодні маємо позитивні практики формування такої культури в Україні, наприклад: конкурс дитячого малюнка, конкурс серед роботодавців по питаннях БГП, загальнонаціональна програма з БГП, яка передбачає багато питань з формування культури, наприклад створення телепередачі по питанням БГП (є проблеми з фінансуванням, але роботи щодо популяризації та профілактики проводиться чимало).

Слід також наголосити на необхідності впровадження у навчальні програми від школи до ВНЗ питань, пов’язаних з БГП, як це зроблено в Португалії. Та оскільки на це потрібно багато часу та ресурсів, в Україні можна було б розпочати з навчання учнів, а також вчителів.

Підсумовуючи, нам є над чим ще попрацювати. Але це домашнє завдання для всіх. Водночас, українська Служба праці нині не лише не відстає, а й демонструє реальний прогрес у питаннях інтеграції європейських стандартів щодо боротьби з незадекларованою працею, безпеки і гігієни праці. І підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва між Державною службою України з питань праці та Органом з питань умов праці Португалії тому підтвердження.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel