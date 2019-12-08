Дозволять зламувати квартири та відключати від комуналки: у Раду внесли скандальний законопроєкт

Верховна Рада України збирається дозволити комунальникам зламувати квартири і примусово відключати їх від наданих послуг. Скандальна норма з'явилася в поправках до закону "Про житлово-комунальні послуги", які подані до парламенту для розгляду народними депутатами.

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Депутати пропонують дозволити комунальникам відключати користувачів від компослуг, шляхом злому квартир.

У чинному законі про ЖКГ прописана норма, яка дозволяє несанкціонований доступ у квартиру, але тільки в разі загрози життю або здоров'ю людини.

Юристи вважають, що пропонована норма порушує Конституцію України і права людини на приватне життя.

Раніше в новому законі про ЖКГ з'явилося право на відключення від послуги в разі заборгованості.

Скандальна правка

Внесений до Верховної Ради проєкт закону №2458 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг" по суті покликаний вирішити деякі проблеми у сфері ЖКГ, які виникли у зв'язку із набуттям чинності нового закону "Про житлово-комунальні послуги".

Верховна Рада УНІАН

Так, згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт визначатиме повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) із встановлення тарифів на опалення. Крім того, закон має змінити принцип формування тарифів на послуги у сфері ЖКГ.

Ще одним завданням документа є – впорядкувати процес укладення договорів про надання ЖКП, на які українці повинні перейти вже з 1 травня 2020 року, та деякі інші моменти.

Проєкт закону пройшов розгляд профільним комітетом ВР з питань житлово-комунального господарства і рекомендований до розгляду народними депутатами. А ось про те, що у пропонованому до ухвалення законопроєкті з'явилося досить дивне доповнення, ні в пояснювальній записці, ні у висновках профільного комітету не йдеться.

До слова, в ст. 29 закону про ЖКГ, яка регулює порядок доступу до житла, іншого об'єкта нерухомого майна, вже прописано, що комунальники можуть несанкціоновано потрапити до житла для проведення огляду та ліквідації або запобігання аварії "у невідкладних випадках, пов'язаних із необхідністю порятунку життя і здоров'я людей та/або майна ..."

Тепер же у статті з'являється доповнення: "У невідкладних випадках, пов'язаних із необхідністю порятунку життя і здоров'я людей та/або майна, для обмеження (припинення) надання комунальної послуги...".

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При цьому під час несанкціонованого доступу працівники аварійно-ремонтної бригади у разі необхідності можуть проникати до житла шляхом злому дверей, вікон або інших елементів будівлі.

Комунальна служба

Примусово відключатимуть від компослуг за борги?

Насправді є подібні побоювання. Столична адвокатка Віта Струкова нагадує, що раніше у новому законі про ЖКГ з'явилося право на відключення від послуги у разі заборгованості, а тепер же депутати хочуть дозволити комунальникам припиняти надання послуг шляхом злому квартири.

"Фактично до вашої квартири можуть увійти без усіляких санкцій і дозволів. Працівники правоохоронних органів починають заздрити сантехнікам, адже людям у "погонах" для "заходження" у квартири потрібно отримувати санкцію суду", – написала юристка на своїй сторінці у Facebook.

"Тепер, замість того, щоб іти до суду і стягувати з боржників, доводячи обґрунтованість нарахувань і боргів, даючи можливість споживачу озвучити свою позицію, комунальники зможуть просто ломитися до квартир, щоб перекрити трубу? Подальші редагування, очевидно, будуть, щоб забрати гроші?", – питає Струкова.

У коментарі OBOZREVATEL старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери", юрист Ростислав Кравець наголосив, що без рішення суду надавати доступ комунальним службам до помешкань громадян України є порушенням Конституції і порушенням прав громадян на приватне життя.

"До того ж комунальним службам слід заборонити відключати абонентів від будь-яких комунальних послуг без рішення суду. Бо останнім часом часто виникають ситуації, коли споживачам відрізають газ або електрику за борги, а надалі виявляється, що ніякої заборгованості не було. Однак людина залишається без тепла, світла, каналізації, і їй доводиться по кілька років судитися, щоб відновити тепло і водопостачання", – розповів юрист.

За його словами, комунальники не повинні мати дозвіл проникати до квартири тільки в тому разі, коли є реальна загроза життю або здоров'ю людини: "Наприклад, пожежа. Ніхто ж не чекатиме, поки він згорить там. Звісно, виламуватимуть двері або вікна і діставати потерпілого".

Зараз же, за словами Кравця, виходить так, що депутати допомагають комунальним підприємствам зловживати своїми правами, поки українці очікують законів, які б не дозволяли відключати від надання компослуг без рішення суду.

Відключення від комунальних послуг

Але не тільки юристи дивуються появі подібних норм і їхній незаконності. Член профільного комітету ВР, народний депутат від фракції "ЄС" Михайло Бондар підтверджує, що подібна правка дійсно була внесена, але ніхто не знає ким.

У коментарі OBOZREVATEL нардеп повідомив, що спілкувався з колегами по комітету щодо даного виправлення й про ризики його використання з метою примусового відключення українців від комунальних послуг за борги.

"Так, із колегами по комітету ми також обговорювали це питання, але вони кажуть, що все нормально, можливо, її підкоригують ще, але потрібно, щоб ця норма була. Більшість у комітеті – "слуги народу", і не розуміючись на законопроєктах, вони голосують, як їм скаже глава комітету", – каже Бондар.

Народний депутат не виключає, що проєкт закону може бути винесено на розгляд ще до нового року, але висловив надію, що цю норму вдасться виключити.

"Коли законопроєкт буде винесений на розгляд, ми будемо намагатися аргументувати, чому за нього не можна голосувати, є надія, що депутати прислухаються і не підтримають його", – зазначив він.

Не схвалюють скандальну ініціативу і в Міністерстві розвитку громад і територій України.

"Дійсно, внесено абсолютно ненормальну, неконституційну норму про те, що входити у приміщення, у квартиру можна в разі несплати чи боргу за комунальні послуги. Зараз ми теж у шоці від цього", – заявила глава відомства Олена Бабак у ході презентації подальших кроків із впровадження реформи місцевого самоврядування, сфери будівництва, житлової політики, енергоефективності, ЖКГ та регіонального розвитку на найближчі 5 років.

Борги за комунальні послуги

За її словами, Міністерство звернулося до профільного комітету парламенту, щоб цю норму виключили із законопроєкту перед внесенням його на розгляд Верховної Ради.

"Уже написали листа на главу комітету, попросили виключити цю норму. Ми навіть не звернули уваги, що така норма з'явилася. Але навіть у голові собі не можна було уявити, що хтось запише норму, що можна у приміщення входити, відключати від газу... Міністерство категорично проти цієї норми. Я гадаю, у депутатів вистачить мудрості не пропустити цю норму з несанкціонованого доступу", – сказала вона.

Новий закон про ЖКГ

В Україні з 1 травня повноцінно запрацювала комунальна реформа – набув чинності закон про комерційний облік комунальних послуг і новий базовий закон про ЖКП. Головний принцип – платити доведеться за кожен кубометр води і Гкал тепла, а тих, хто затримує платежі, каратимуть штрафами і відключенням.

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Нововведення дають більше можливостей для постачальників. Їхнє право припиняти постачання послуги, звертатися до суду і штрафувати тепер прописане в законі. Також тягар оплати втрат всередині будинку перекладають на споживачів.

Також у новому законі прописаний механізм боротьби зі злісними боржниками.

"Боржникам надсилатимуть листа-попередження, на який ви протягом 30 днів повинні якось відреагувати: погасити борг або укласти договір про реструктуризацію. Якщо проігноруєте – вас відключать від води і опалення. Не до кінця зрозумілий лише механізм, як відключатимуть: поквартирно чи страждатиме весь дім. Не мають права припиняти тільки подачу газу і електрики", – пояснюється у статті.

Відключення від комунальних послуг

Водночас на постачальника можна поскаржитися, якщо він порушує умови договору. Наприклад, вас не можуть відключити від чогось безпідставно. За це – штраф або розірвання договору. Але про це потрібно попередити за 2 місяці.

Так само ви можете не платити за ненадані або неякісні послуги. Є розроблена Кабміном форма акту-претензії, яку ви заповнюєте, і вона є підставою для перевірок. Якщо комісія підтвердить, що, наприклад, гаряча вода у вашому крані не відповідає необхідній температурі, то платити ви будете менше, ніж за тарифом. Те ж саме стосується і опалення. За холодні батареї платити не потрібно.

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