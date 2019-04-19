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"Допоможе Україні": у ЄС озвучили користь газопроводу Путіна

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Депутат Бундестагу і речник із питань зовнішньої політики німецьких соціал-демократів Нілс Шмід вважає, що проект російського газопроводу "Північний потік-2" може допомогти Україні.

"Ми можемо задіяти реверсні поставки і експортувати в Україну частину газу, отриманого через цей газопровід", — заявив Шмід в інтерв'ю "Європейській правді".

За його словами, найближчим часом Росія не зможе відмовитися від української газотранспортної системи. Зокрема, Москві потрібні декілька маршрутів експорту газу, особливо в контексті поставок газу в Південно-Східну Європу.

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Депутат Бундестагу також зазначив, що німецький уряд зробив помилку, коли досить довго стверджував, що цей проект є винятково комерційним.

"Як і будь-який великий енергетичний проект, "Північний потік-2" має політичний вимір. Це зрозуміло. Саме тому нинішній німецький уряд працює над вирішенням політичних проблем, шукає можливості гарантувати, що українська газотранспортна система залишиться задіяною", — підсумував Шмід.

"Допоможе Україні": у ЄС озвучили користь газопроводу Путіна

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

"Допоможе Україні": у ЄС озвучили користь газопроводу Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Німеччина
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Политическая экономика бандер не имеет шансов победить рыночную)))
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Не за свой газ они так визжат. Как в Джентльменах удачи - "Помогите! Хулиганы транзита лишают!!!"
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Rusnak Nikolay
Rusnak Nikolay
Немец не понимает что газ для Украины не самое главное. Главное транзит халявные бабки... распил Бабла...
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ефимов владимир
ефимов владимир
Rusnak Nikolay, все немец понимает, хахлам лапшу вешает типа "фесьмирсними"
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