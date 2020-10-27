Пенсії та зарплати у Вірменії та Україні порівняли: хто багатший

У Вірменії мінімальна зарплата становить 65 тисяч вірменських драмів – трохи більше ніж 4 тисячі гривень, або 142 долари. В Україні ж із 1 вересня мінімалку підняли до 5 тисяч гривень.

Про це йдеться в матеріалі "24 каналу". Зазначається, що Вірменія – одна з найбідніших країн пострадянського простору.

"Цікаво, що мінімальну зарплату підняли тільки цього року, а востаннє її переглядали у 2015 році. Для порівняння в Україні мінімальна зарплата становить 5 тисяч гривень. А з 1 січня 2021 року сподіваються підняти мінімалку до 6 тисяч. Тому мінімальні виплати в Україні все ж вищі", – сказано в матеріалі.

Зазначається, що середня зарплата вірмен у серпні становила майже 186 тисяч драмів – майже 11 тисяч українських гривень, або понад 387 доларів.

"Українці отримують трохи більше. Середня зарплата в Україні за аналогічний період становила 11 446 гривень, за даними Держстату. Відповідно, і мінімальні. і середні зарплати в Україні є вищими, ніж у Вірменії", – зазначає видання.

Як у вірмен, так і в українців – одні з найнижчих зарплат у світі. Цікаво, що найвищими зарплатами можуть похвалитися жителі Люксембурга, які мінімально отримують понад 2 400 доларів, що еквівалентно майже 67 тисяч гривень.

"У Вірменії немає поняття мінімальної пенсії – є базова і соціальна, які становлять 8 тисяч драмів (472 гривні). За кожен відпрацьований рік до пенсії додають ще 450 драмів (27 гривень), помножені на індивідуальний коефіцієнт. За цими даними важко сказати чи менша вірменська пенсія за українську, яка становить 1 712 гривень. Доцільніше буде порівняти середні пенсії, які у Вірменії на рівні 42 тисяч драмів. Це майже 2 500 гривень або 88 доларів. Українські пенсіонери в середньому отримують 3 394 гривні, за даними ПФУ, що є на третину вищою пенсією, ніж у вірмен", – пояснив автор матеріалу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у грудні 2020 року проведуть перерахунок максимальної і мінімальної пенсії. Її підвищать на 57 і 570 грн відповідно.

В Україні у 2021 році на пенсію в 60 років зможуть вийти тільки ті, хто має 28 років стажу. Тож мінімальна вимога збільшиться ще на 12 місяців. Водночас, щоб докупити рік стажу, доведеться заплатити 31 680 грн (у січні було 24 937 грн).

У 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, які народилися після 1 жовтня 1960-го.

Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, допомог, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

Українцям не варто розраховувати на державну пенсію, краще вже почати відкладати не менше ніж 10% своєї зарплати щомісяця.