Четверта річниця анексії: скільки Росія витратила на Крим за цей час

Росія за чотири роки анексії Криму направила з федерального бюджету на розвиток півострова більше 350 млрд рублів (160,8 млрд гривень).

"Для порівняння: приблизно стільки ж отримала Чечня за 2012-2017 роки", - повідомляють "Ведомости".

РФ хотіла, щоб в окупований Крим потекли не тільки державні, а й приватні гроші, порівнюючи півострів "з майбутнім Монако". У 2014 році Крим отримав статус вільної економічної зони з пільговим податковим режимом, але це йому так і не допомогло.

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У минулому році інвестиції в окупований Крим зросли до 195 млрд рублів (89,5 млрд гривень), але більше 80% все одно були надані бюджетом Росії.

Головна проблема для приватних інвесторів - ризик санкцій і погана інфраструктура. У зв'язку з цим на окупованому півострові працюють компанії, які вже значаться у санкційних списках - банк "Росія" (за його участю будувався пасажирський термінал в аеропорту Сімферополя) і "Стройгазмонтаж" (будівництво моста через Керченську протоку і реконструкція "Артека").

Як повідомляв "Обозреватель", у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб виявили факти незаконної роботи німецьких компаній DHL Express, Adidas AG і Puma SE на території Криму.