Чеського пива на Володимирському ринку вже не купиш, – Любченко про реформу податкової

В Україні податкова посилила боротьбу з контрабандою, що допомогло знизити рівень нечесної конкуренції для білого бізнесу.

Про це заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" глава Державної податкової служби Олексій Любченко. Він показав результати роботи ДПС на прикладі з ПДВ.

"По суті, обсяг декларацій по ПДВ, а це мікромодель ВВП, з лютого по квітень йшов на спад, але в липні-серпні повернувся до зростання. Причому, підйом хороший: було десь 550 млрд грн в місяць, а зараз вже пішло за 700 млрд грн. Починають відроджуватися окремі "вічні" сектори – торгова, харчова і легка промисловість. Показники ростуть ще й тому, що контрабанду легалізувати не виходить, а значить у білого бізнесу нечесної конкуренції і тиску менше. Навіть я помітив: на Володимирському ринку у Києві чеського пива вже не купиш. Податкова міліція спрацювала і його вилучили. А раз вилучили, то вже немає неврахованого продукту", – пояснив глава податкової.

За його словами, у вересні середньомісячна ефективність в ДПС була на рівні 3,2%, у квітні – 2,67%, а за минулий рік – 2,68%. Любченко пояснив, що цей показник розраховують як відношення нарахованих до сплати сум ПДВ до обсягів поставок, і навіть сота частина тут – це 70 млн грн.

"Копійка до копійки – виходять величезні цифри. Коли ми перший раз з журналістами зустрічалися навесні, я чітко зафіксував: "мінус "44 млрд грн вся країна не виконувала загальний фонд держбюджету. А на 1 жовтня вже залишалося "мінус" 10 млрд грн. В жовтні ми перекриємо ще 5 млрд грн, мінімум. І якщо всі інші адміністратори доходів бюджету вийдуть "в нуль", то залишиться на два місяці перекрити 5 млрд грн. Це абсолютно підйомно", – підсумував глава ДПС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Любченко заявив, що "бізнес шанованих людей" за три роки вивів з України $22,4 млрд (624 млрд грн).