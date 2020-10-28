Чеська Belanto постачатиме ільменіт ОГХК до Криму

Чеська Belanto trade s. r. o, згідно з укладеним 13 жовтня з Об'єднаною гірничо-хімічною компанією контрактом викупить у ОГХК 50 тис. т іршанського ільменіту в жовтні-грудні 2020 з відстрочкою платежу в 35 днів з подальшою поставкою на "Кримський титан".

Про це повідомляє Мінпром з посиланням на контракт, який є в розпорядженні редакції.

Сума контракту, підписаного в.о. голови ОГХК Артуром Сомовим становить 6,453 млн євро.

За словами члена правління держкомпанії, схема ініційована Сомовим і його заступником Тетяною Гогенко полягає в тому, що Belanto trade замінить німецьку ITS, яка раніше купувала Іршанський ільменіт ОГХК, а потім відвантажувала його в окупований Крим.

"По ITS виникло багато питань після того, як в пресі з'явилася інформація щодо відвантажень на Крим і це виявилося правдою. Наскільки мені відомо, Денис Кудін з Фонду держмайна дав вказівку замінити ITS, щоб не переривати поставки на Крим. Тепер Belanto буде поставляти наш ільменіт на"Кримський Титан". Йому він підходить. Станом на сьогодні, Іршанський ГЗК вже відвантажив в порт для Belanto близько 2 тис.т ільменіту", - повідомило джерело.

При цьому, чеський трейдер викупить ільменіт за заниженими цінами, з дисконтом у 25-95 дол.

Згідно з укладеним з Belanto контрактом, вартість тонни складе 129 євро або 145 дол., на ринку ж ціна ільменіту вмістом 56% TiO2 (як в іршанському), на умовах FCA в період укладення контракту становила 170-240 дол/т. У Китаї вартість ільменіту з аналогічним вмістом коливалася в межах 250-300 дол/т на умовах CFR.

За оцінкою джерела в держкомпанії, на відправці одного корабля ОГХК зазнає збитків у розмірі від 500 тис.до 2 млн гривень.

Попереднє правління ОГХК реалізувало Іршанський ільменіт дорожче - по 150 дол. за т, і це стало предметом звинувачень у корупції та нанесенні збитків ОГХК.

Belanto trade спеціалізується на оренді нерухомості та має статутний капітал 120 чеських крон або 4,41 євро. Власники компанії-Івета і Мирослав Шилхан. Бізнесмени зареєстрували в Чехії понад 30 компаній з мізерним статутним капіталом і надають їх іншому бізнесу як "прокладки" під різні потреби.

Belanto trade не володіє потужностями по переробці ільменіту.

Разом з тим, після звільнення ФДМ попереднього в.о. глави ОГХК Пітера Девіса і призначення замість нього Сомова, монопольне право на придбання продукції другої філії ОГХК – Вільногірського ГМК, - отримали компанії бізнесмена Віталія Кучука: MCD, а також IMMCO і Керамплюс.

У жовтні 2020 ОГХК реалізувала MCD продукції на 1,9 млн дол. з 2,33 млн дол. загального експорту. Це 82% всіх продажів за кордон. За даними ЗМІ, MCD IMMCO Керамплюс і Керамглас управляються бізнесменом Кучуком з офісу в Дніпрі.

Як повідомлялося, ФДМ звільнив Девіса з посади в.о. голови правління ОГХК 5 жовтня. Девіс звинуватив Фонд держмайна в корупції та лобіюванні інтересів Кучука, що призвело до збитків у держкомпанії.