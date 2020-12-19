Черговий мільярд для бюджету України

Дмитро Сенниченко Економіка 17:00, 19.12.2020

Черговий мільярд для бюджету України

Сподіваюся, серед інвесторів були Миколаї.

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Економіка

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