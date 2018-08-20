Черги не зникли: озвучені головні проблеми оформлення "біометрики" в Україні

Незважаючи на те, що Україна отримала безвізовий режим з ЄС більше року тому, складності при отриманні біометричних паспортів досі пір зберігаються.

Проблеми починаються вже на етапі реєстрації в електронній черзі на сайті Держміграційної служби: вона або "забита" на два тижні вперед, або видає повідомлення "перевищено ліміт користувачів", пише "Сегодня".

У самій ДМС проблему заперечують: "Ми вибірково проаналізували стан електронної черги у відділеннях. Результат - місця для запису є. Є вільні місця і для онлайн-запису на нашому сайті".

"У центрах надання адмінпослуг (ЦНАП) теж не все гладко. Щоб здати документи, для початку потрібно отримати талон з порядковим номером. Але ще до відкриття біля дверей ЦНАП на талони збирається черга з декількох десятків людей. Вони по черзі записують свої прізвища на звичайний папірець, щоб уникнути плутанини і тисняви. Ми прийшли за півтори години до відкриття (центри працюють з 9:00) і виявилися в другому десятку", - сказано в матеріалі.

"Щоб встигнути до роботи, був тут о сьомій ранку. І кажуть, що такі черги тут кожен день", - розповів Денис Кучерук, чиє прізвище в списку було під №1.

Як тільки відкриваються двері центру, адміністратор список забирає: "У нас таке не діє. Тільки жива черга за талончиками". В результаті люди, які прийшли до дев'яти, подають документи раніше тих, хто прийшов о 7:00.

Усередині всіх попереджають: за прискореною процедурою (810 грн) нікого реєструвати не будуть - за 7 днів паспорта робити не встигають. Можна розраховувати тільки на звичайну процедуру (557 грн). Але і в цьому випадку, за покладені 20 днів паспорт не зроблять - співробітники попереджають, що смс про готовність документа потрібно чекати місяць-півтора.

За словами киянки Христини Гринчук, документи можна подати практично без черг в паспортних сервісах. Але, там за її словами, послуга на 150-200 грн дорожче.

Зазначається, що в Харкові та ж ситуація - за дві години до відкриття ЦНАП у будівлі вже три десятки людей. При цьому ранній підйом не гарантує, що документи вдасться подати в цей же день.

"Ще в липні зареєструвався онлайн в попередньої черги. Кілька разів заходив на сайт, але вільного часу не було. Щоб встигнути взяти талончик на дату через місяць, рівно опівночі зайшов на сайт, отримав три талони на всю сім'ю. Через десять хвилин система показала , що вільного часу на цю дату не залишилося", - розповів харків'янин Дмитро Романченко.

При цьому, за словами заявників в Києві і в Харкові, людей змушують підписувати папір про повідомлення, що паспорт може бути оформлений з перевищенням нормативних термінів.

Не зникли проблеми і з видачею паспортів. Хоча на держпідприємстві "Документ", яке друкує паспорти, вже кілька разів обіцяли повернутися до термінів, передбачених законодавством, але поки цього не сталося.

"Я документи подав ще на початку грудня минулого року. А смс чекав чотири місяці - паспорт видали тільки в середині квітня", - скаржиться Денис Крівачев.

Крім того, з зовсім несподіваною проблемою зіткнулися жителі Вінницької області. Тут в одному з ЦНАП чергу на подачу документів і отримання паспортів одна і та ж. Через те, що тут тільки один сканер для відбитків пальців. Через це навіть тим, хто може просто забрати свою "книжечку" з чипом, доводиться по кілька годин стояти в черзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як держава наживається на українцях при оформленні закордонного паспорта.