МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СвітСпорт

Черги не зникли: озвучені головні проблеми оформлення "біометрики" в Україні

2.2тЧитати новину російською

Незважаючи на те, що Україна отримала безвізовий режим з ЄС більше року тому, складності при отриманні біометричних паспортів досі пір зберігаються.

Проблеми починаються вже на етапі реєстрації в електронній черзі на сайті Держміграційної служби: вона або "забита" на два тижні вперед, або видає повідомлення "перевищено ліміт користувачів", пише "Сегодня".

У самій ДМС проблему заперечують: "Ми вибірково проаналізували стан електронної черги у відділеннях. Результат - місця для запису є. Є вільні місця і для онлайн-запису на нашому сайті".

Новини
Випередили Росію: Україна вийшла в лідери рейтингу паспортів

"У центрах надання адмінпослуг (ЦНАП) теж не все гладко. Щоб здати документи, для початку потрібно отримати талон з порядковим номером. Але ще до відкриття біля дверей ЦНАП на талони збирається черга з декількох десятків людей. Вони по черзі записують свої прізвища на звичайний папірець, щоб уникнути плутанини і тисняви. Ми прийшли за півтори години до відкриття (центри працюють з 9:00) і виявилися в другому десятку", - сказано в матеріалі.

"Щоб встигнути до роботи, був тут о сьомій ранку. І кажуть, що такі черги тут кожен день", - розповів Денис Кучерук, чиє прізвище в списку було під №1.

Як тільки відкриваються двері центру, адміністратор список забирає: "У нас таке не діє. Тільки жива черга за талончиками". В результаті люди, які прийшли до дев'яти, подають документи раніше тих, хто прийшов о 7:00.

Усередині всіх попереджають: за прискореною процедурою (810 грн) нікого реєструвати не будуть - за 7 днів паспорта робити не встигають. Можна розраховувати тільки на звичайну процедуру (557 грн). Але і в цьому випадку, за покладені 20 днів паспорт не зроблять - співробітники попереджають, що смс про готовність документа потрібно чекати місяць-півтора.

Новини
Жорсткість безвіза з ЄС: у Раді сказали, чого чекати

За словами киянки Христини Гринчук, документи можна подати практично без черг в паспортних сервісах. Але, там за її словами, послуга на 150-200 грн дорожче.

Зазначається, що в Харкові та ж ситуація - за дві години до відкриття ЦНАП у будівлі вже три десятки людей. При цьому ранній підйом не гарантує, що документи вдасться подати в цей же день.

"Ще в липні зареєструвався онлайн в попередньої черги. Кілька разів заходив на сайт, але вільного часу не було. Щоб встигнути взяти талончик на дату через місяць, рівно опівночі зайшов на сайт, отримав три талони на всю сім'ю. Через десять хвилин система показала , що вільного часу на цю дату не залишилося", - розповів харків'янин Дмитро Романченко.

При цьому, за словами заявників в Києві і в Харкові, людей змушують підписувати папір про повідомлення, що паспорт може бути оформлений з перевищенням нормативних термінів.

Не зникли проблеми і з видачею паспортів. Хоча на держпідприємстві "Документ", яке друкує паспорти, вже кілька разів обіцяли повернутися до термінів, передбачених законодавством, але поки цього не сталося.

Новини
Нові правила безвіза з ЄС: з'явилося роз'яснення

"Я документи подав ще на початку грудня минулого року. А смс чекав чотири місяці - паспорт видали тільки в середині квітня", - скаржиться Денис Крівачев.

Крім того, з зовсім несподіваною проблемою зіткнулися жителі Вінницької області. Тут в одному з ЦНАП чергу на подачу документів і отримання паспортів одна і та ж. Через те, що тут тільки один сканер для відбитків пальців. Через це навіть тим, хто може просто забрати свою "книжечку" з чипом, доводиться по кілька годин стояти в черзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як держава наживається на українцях при оформленні закордонного паспорта.

Читайте всі новини по темі "Безвізовий режим з ЄС" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Безвізовий режим з ЄС
Місце
Україна
Об'єкт
паспорт
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
3
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Калинкина Татьяна
Калинкина Татьяна
Добрый день y когo гипeртония - срочнo чиcтитe соcyды! Этo нaвсeгдa сбивaет дaвлeние до 120/80 за 1 курс http://gosportal.maminforum.com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Sosonny Yury
Sosonny Yury
Не знаю где вы увидели очереди. Приехали всей семьёй в субботу, взяли номерки через пол часа уже выходили из сервиса. Очередей не было!!! Так что не врите! Все время которое заняло подача документов с выпить кофе заняло 1 час!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
при таком положении с безвизом кружевные трусу украинцам достанутся только ношеные
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Наші блоги