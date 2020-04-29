Через уряд 2 мільйони підприємців можуть стати безробітними – Южаніна

Народна депутатка партії "Європейська солідарність" Ніна Южаніна заявила, що продовження податкового тиску на підприємців збільшить кількість безробітних в країні, а частину бізнесу зажене у тінь.

Вона застерігла, що, якщо закони щодо тотальної фіскалізації залишити як є, то 2 мільйони 313 тисяч підприємців невдовзі можуть долучитися до 74 тисяч безробітних, що стали такими за час карантину. Южаніна повідомила, що відбулася четверта відеоконференція руху #SaveФОП з усіма областями, з багатьма мерами міст, які перш за все просили парламент скасувати норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій.

"Вони не можуть погодитися з тим, що на них ніяк не реагує влада. Працювати підприємці продовжать, але підуть в тінь і перестануть сплачувати податки", – зазначила депутатка.

За її словами, це вже відчуває влада на місцях, адже йдеться вже не тільки про 20% платежів до місцевих бюджетів, а про значно більші втрати – адже останні рішення монобільшості забрали доходи з місцевих бюджетів.

Южаніна також розповіла, що відразу чотири мери міст під час цієї відеоконференції наголосили, що скасування фіскалізації могло б стати позитивним маркером і дати надію на можливість нормально працювати.

"Особисто я за те, щоб уся діяльність, будь-якого бізнесу – і малого, і зовсім дрібного – відбувалася прозоро, але потрібно спільно з бізнесом розробляти варіанти цієї прозорості", – зазначила Южаніна.

Крім того вона підкреслила, що підписання президентом закону про зміни до Податкового кодексу стане маркером для середнього і великого бізнесу: "Тільки-но законопроект буде підписаний, вони можуть швидкими кроками піти в тінь, як це вже зроблять малі підприємці".

Вона повідомила, що навіть депутати з монобільшості висловлювали зауваження до низки ухвалених законів, які стосуються продовження реформи митної сфери.

"Виконавчій гілці влади не вистачає ключового – розуміння того, що відбулися значні зміни, які взагалі потребують перегляду економічної політики. Тому зміни в митному напрямі потрібно коригувати і дати можливість монобільшості виправити те, що понаприймали, аби не втратити керованість у країні, а не тільки в певних структурах", – заявила представниця фракції "Європейська солідарність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Южаніна заявила, що невиконання вимог МВФ і, як наслідок, неотримання Україною чергового траншу призведе до вимушеної зупинки всіх соціальних виплат.

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