Головна Новини
26 квітня • оновлено в 17:54
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Через закриття маленьких магазинів українці штурмують гіпермаркети: з'явилися фото

4.4т
Читати матеріал російською

У зв'язку з закриттям невеликих непродовольчих магазинів на час карантину через епідемію коронавірусу, українці натовпами відвідують великі гіпермаркети.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Фото скупчень людей в гіпермаркеті "Епіцентр" опублікував у Facebook координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця сторінки).

Люди не дотримуються дистанції

Люди не дотримуються дистанції

"Свіжі ілюстрації "ефективності" рішення про заборону працювати маленьким непродовольчим магазинам (з дотриманням всіх заходів безпеки), при дозволі працювати великим гіпермаркетам", – написав він.

На думку Гетмана, такі непродумані заборони призводять до скупчення людей в приміщеннях через обмеженість відкритих торгових точок, до штучного спотворення конкуренції, банкрутства малого бізнесу і масових звільнень співробітників малих підприємств.

Через закриття маленьких магазинів українці штурмують гіпермаркети: з'явилися фото

Facebook Олега Гетмана

Через закриття маленьких магазинів українці штурмують гіпермаркети: з'явилися фото

Facebook Олега Гетмана

Раніше OBOZREVATEL писав, як український бізнес виживає на карантині.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вірус карантин
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
28
5
Смішно
3
Цікаво
22
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ох обоз
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гутко Володимир
Гутко Володимир
Внаукраине Потриот, Так в или на ? Принципиальный вопрос )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Весна Королева
Весна Королева
Хавать надо
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гутко Володимир
Гутко Володимир
Вот хде рассадник короны Дб.бл.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги