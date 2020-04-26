Через закриття маленьких магазинів українці штурмують гіпермаркети: з'явилися фото

У зв'язку з закриттям невеликих непродовольчих магазинів на час карантину через епідемію коронавірусу, українці натовпами відвідують великі гіпермаркети.

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Фото скупчень людей в гіпермаркеті "Епіцентр" опублікував у Facebook координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця сторінки).

Люди не дотримуються дистанції

"Свіжі ілюстрації "ефективності" рішення про заборону працювати маленьким непродовольчим магазинам (з дотриманням всіх заходів безпеки), при дозволі працювати великим гіпермаркетам", – написав він.

На думку Гетмана, такі непродумані заборони призводять до скупчення людей в приміщеннях через обмеженість відкритих торгових точок, до штучного спотворення конкуренції, банкрутства малого бізнесу і масових звільнень співробітників малих підприємств.

Facebook Олега Гетмана

Facebook Олега Гетмана

Раніше OBOZREVATEL писав, як український бізнес виживає на карантині.

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