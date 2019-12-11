Через США: ціни на нафту стрімко впали

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 11 грудня, впали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 63,91 долара за барель, що на 0,7% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,6% – до 58,88 долара за барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 0,4% до 60,02 долара за барель.

Ціна нафти Urals впала Maanimo

Котирування нафти знижуються на даних про збільшення запасів у США минулого тижня на 1,41 млн барелів, передає "Інтерфакс".

"Крім даних про запаси, ринок фокусується на переговорах США і КНР, враховуючи, що дата вступу в силу нових мит на китайські товари швидко наближається, – повідомив аналітик AxiTrader Стівен Іннес.

"Не дивлячись на деякі сигнали того, що обидві сторони сподіваються на вирішення конфлікту, побоювання будуть зберігатися, поки не буде офіційного оголошення", – резюмував він.

Ціни на нафту еталонних марок в середу, 11 грудня, впали в ході азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звісно, події протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни додаткові геополітичні ризики", – повідомив Новак.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал