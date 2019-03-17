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Через США: стало відомо про нову катастрофу з економікою Росії

2.3тЧитати матеріал російською

Інвестори залишають Росію через санкційних ризиків, пов'язаних з "Північним потоком-2".

Про це повідомляє "Комерсант". Відзначається, що побоювання інвесторів щодо перспектив світової економіки і Китаю змушують їх скорочувати вкладення на ринках, що розвиваються: за минулий тиждень фонди emerging markets втратили $2,8 млрд.

В аутсайдерах – в тому числі через ризик посилення санкцій тиску на учасників проекту "Північний потік-2" – залишаються і російські фонди, що втратили за тиждень $111 млн, а за п'ять тижнів – більше $400 млн.

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Через США: стало відомо про нову катастрофу з економікою Росії

"Інвестори почали фіксувати прибуток і переходити в менш ризиковані активи, в тому числі в якісні облігації ринків, що розвиваються і американські акції", – зазначає директор з інвестицій General Invest Феліпе де ла Роса.

Безперервний відтік з російських фондів триває п'ятий тиждень поспіль, і за цей час вони втратили більше $ 400 млн. Загроза розширення санкцій залишається ключовим ризиком.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы, даже не мечтайте!!! СП-2 будет достроен, а Окраина точно останется без транзита. Остаточно прощевайте, долболобы!!!
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