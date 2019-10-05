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6 жовтня • оновлено в 18:17
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Через "схеми" депутатів пачка цигарок найближчими днями може здорожчати на 10 грн

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У Федерації роботодавців розкритикували втручання народних депутатів у процес ціноутворення, адже через їхні "схеми" пачка цигарок в найближчі дні може подорожчати відразу на 10 грн.

Хоча акцизи на тютюнові вироби зростуть лише в січні 2020 року, вже в найближчі дні ціни на цигарки можуть істотно вирости – в середньому на 10 гривень за пачку. Тобто вже в жовтні-листопаді середня ціна пачки може збільшитися до 60 гривень, передає Gazeta.ua.

Цього разу підвищення цін пов'язано не з ростом акцизу, а зі спробою окремих народних депутатів встановити підвищену маржу для роздрібної торгівлі цигарками.

Так, 3 жовтня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики під час розгляду законопроекту №1049, який абсолютно не пов'язаний з регулюванням тютюнових виробів, народний депутат Олександр Дубинський вніс поправку №8. Ця поправка серйозно перерозподіляє ціни всередині тютюнового ринку.

Вже на наступний день - 4 жовтня - законопроект №1049 був прийнятий у другому читанні і в цілому.

Поправка №8 викликала жорстку критику не тільки в Українській асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн", але також серед інших великих компаній.

"Поправка №8 встановлює фіксовану маржу для роздрібних і оптових торгових мереж на рівні, який значно вище чинного. Це призведе до зростання ціни пачки цигарок приблизно на 10 гривень для кінцевого споживача", – прогнозує директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України Олександр Яворський.

Більш того, поправка набирає чинності відразу після опублікування закону – тобто ймовірно, в найближчі дні.

"Фіксування маржі – це втручання в процес ціноутворення виробників і імпортерів, обмеження конкуренції. Це вкрай негативний сигнал для іноземних інвесторів", – впевнений Яворський.

Як повідомляють джерела в Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, дана спроба перерозподілу фінансових потоків в тютюновій галузі могла бути зроблена в інтересах деяких оптово-роздрібних компаній, до деяких прямий стосунок має народний депутат – один із заступників глави цього комітету.

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Тег
цигарки
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Федоров Федор
Федоров Федор
Норм. Настоящий свидомый должен топить кизяком и курить солому.
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Никак не нажрутся! Сволочи зеленые,однако....
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