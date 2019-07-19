Через Росію: рахунки України за кордоном можуть заарештувати

У справі про компенсацію України для російської компанії "Татнафта" у вересні можливий арешт українських рахунків і активів в Парижі, Лондоні і Вашингтоні.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль в інтерв'ю ZN.ua. За її словами, можуть бути заарештовані "фінансові інструменти, зокрема, оплата купонів по суверенних фінансових паперах".

Вона нагадала, що рішення суду по "Татнафті" приймали у 2014 році, а зараз вже 2019-й. "Можливо, нам неприємно його виконувати, але якщо ми будемо цього уникати, то тим самим дамо козирі росіянам для невиконання рішення судів з інвестиційних спорів, ініційованих українськими компаніями", –– підкреслила Зеркаль.

"Татнафта" вікіпедія

При цьому вона зазначила, що посольства мають дипломатичний імунітет, тому не можуть бути "предметом якогось стягнення".

"При цьому треба розуміти, що будь-яка спроба арешту державного майна оскаржується державою на наявність імунітету. Це відбувається завжди", – підкреслила політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2017 року Лондоні Високий суд правосуддя задовольнив клопотання компанії "Татнефть" про приведення у виконання рішення Апеляційного суду Парижа про стягнення з України $144 млн через втрату частки в "Укртатнафті".

У липні 2018 року Високий суд Лондона відхилив апеляцію України з приводу визнання в британській юрисдикції рішення Міжнародного комерційного арбітражу за позовом "Татнафти".

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