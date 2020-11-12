Через пандемію Україна може пережити найгіршу за десятиліття рецесію – ООН

Пандемія коронавірусу в Україні може призвести до гіршої за десятиліття рецесії, в результаті якої понад 9 мільйонів людей можуть зіткнутися з бідністю.

Про це сказано в звіті ООН за жовтень. За даними організації, з початку пандемії в Україні більше 80% домогосподарств втратили доходи.

Крім того, більш ніж в 40% сімей через пандемію хоча б один її член позбувся заробітку.

Також продовжила зростання кількість домогосподарств, які накопичили заборгованість з комунальних платежів. Якщо на початку пандемії таких було 11%, то у вересні стало вже 15%.

У звіті підкреслили, що не мають даних про ситуацію на окупованій частині України. Але в ООН припустили, що наслідки соціально-економічного спаду для регіону, який постраждав від військового конфлікту, будуть руйнівними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через пандемію COVID-19 світовій економіці загрожує рецесія, яка буде навіть сильнішою, ніж в 2009 році. Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва.