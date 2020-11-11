Через нестачу кисню у лікарнях Кабмін повернув гроші, які пішли на дороги

Кабінет міністрів виділив з COVID-фонду 895,6 млн грн на забезпечення в лікарнях хворих на коронавірус киснем. Раніше ці кошти були виділені на програму ремонту доріг.

Таке рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів у середу, 11 листопада. Кошти були виділені на безповоротній основі, як субвенція з держбюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Уряд ухвалив постанову про скорочення обсягу видатків розвитку за програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" на сумму 895,6 млн грн і виділив МОЗ ці кошти на безповоротній основі.

"Таким чином збільшили обсяг видатків за програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню з ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусом". Проєкт акту погоджено з Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерством інфраструктури", – сказано у постанові уряду.

Раніше МОЗ отримало 5,7 млн грн з фонду боротьби з коронавірусом на забезпечення киснем закладів охорони здоров’я, які лікують хворих на коронавірус. За рахунок цього 14 428 ліжок було забезпечено подачею кисню.

"Наразі серед 52 723 ліжок з розрахунку 30% загального ліжкового фонду за виключенням спеціалізованих та високоспеціалізованих закладів охорони здоров’я, лише 30 710 забезпечено подачею кисню (централізовано та кисневими концентраторами), що становить 58%. Таким чином з метою досягнення цільових показників забезпечення киснем, необхідно забезпечити організацію подачі кисню для ще майже 22 тис. ліжок", – пояснили необхідність ухвалення постанови в уряді.

Постанова Кабміну про виділення коштів на кисень для хворих на коронавірус Урядовий портал

Постанова Кабміну про виділення коштів на кисень для хворих на коронавірус Урядовий портал

Також уряд виділив 86 млн грн для покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я.

"Зокрема, передбачаються додаткові кошти на "ОХМАТДИТ" для придбання рентгенівської трубки до апарату комп’ютерного томографа, придбання джерел іонізуючого випромінювання для апаратів променевої терапії для Національного інституту Раку. Також на 12 млн грн буде розширено фінансування з програмою "лікування українців за кордоном", – написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Уряд виділив ще 86 млн грн для лікарень Телеграм-канал Шмигаля

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останні дні в 4-мільйонному Києві фіксують близько тисячі заражень на коронавірус. Як волонтери, так уже й лікарі, не приховують: ліжко-місць на госпіталізацію практично немає, лікарні забиті під 100%, а з киснем, який життєво необхідний пацієнтам із коронавірусом, у столиці склалася просто катастрофічна ситуація.

Міністерство фінансів повідомило, що протягом тижня з "коронавірусного фонду" було виділено понад 1 млрд гривень на відновлення автодоріг державного значення.

За цей же період часу на фінансову допомоги у вигляді лікарняних витратили лише 9,5 млн гривень.