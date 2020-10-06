Через "Нафтогаз" бюджет недоотримав 75 млрд грн – аудит

Аудит НАК "Нафтогаз-України" виявив, що через фінансові порушення у компанії бюджет недоотримав 75 млрд грн.

Про це сказано у статті "Економічної Правди". Зазначається, що багатосторінковий документ містить дані про порушення різного характеру.

"Тут і продаж газу за заниженими цінами, і безпідставна виплата премій членам правління "Нафтогазу", і заниження послуг за транспортування газу, і провал програми збільшення видобутку блакитного палива, і порушення у закупівлях, і приховане кредитування, і ще багато іншого. Але всю суть документа можна звести до чотирьох пунктів. Всі вони стосуються заниження розміру сплачених до державного бюджету дивідендів", – підкреслюється у статті.

Перший – нарахування резерву сумнівних боргів при не затвердженому фінансовому плані (за 2018 рік та 9 місяців 2019 року. - Ред.) на 38,4 млрд гривень. Через це, на думку аудиторів, розмір сплачених дивідендів був занижений на 35,3 млрд гривень .

Другий – виявлення Офісом великих платників податків Державної податкової служби порушень в "Укртрансгазі" на 37,3 млрд гривень. Як результат – "Нафтогаз" не доплатив 35,1 млрд гривень дивідендів.

Третій – заниження доходів через не відображення у їх складі штрафів, пені та неустойки за рішенням судів. За цим пунктом аудитори нарахували втрати державного бюджету на суму 2,9 млрд гривень .

Четвертий – не підписання актів реалізації газу у 2016-2018 роках. Наслідками цього порушення стало заниження суми сплачених дивідендів за 2018 рік на 2,1 млрд гривень.

Таким чином, за оцінками аудиторів, сума втрат державного бюджету через встановлені ними фінансові порушення перевищує 75 млрд гривень.

В "Нафтогазі" підтвердили, що отримали від Держаудитслужби акт ревізії та надали свої заперечення.

"У відповідь компанія надала свої заперечення до акту ДАСУ, отримала висновок служби на заперечення та очікує на вимогу служби, яка міститиме остаточні результати ревізії", – зазначили в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство фінансів України спрогнозувало, що у найближчі чотири роки збитки державної групи "Нафтогаз" перевищать 21 млрд гривень.