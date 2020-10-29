Через кризу в Україні зростатиме безробіття, кадрові ротації почнуться і у владі, - аналітики

Через світову економічну кризу в Україні зростатиме рівень безробіття. Серйозні кадрові зміни відбудуться також і у владі, зокрема, в Кабміні. На цьому сходяться відомі політологи та аналітики, чиї прогнози зібрав 5 канал.

Так, політолог Володимир Фесенко наголошує на тому, що вже зовсім скоро склад третини уряду може будти змінено. Кадрові перестановки можливі і на нижчих рівнях виконавчої влади.

"Можуть бути кадрові зміни у Офісі президента і в уряді. За великою ймовірністю, і так було раніше, буде зміна скоріш за все губернаторів, районних керівників – це буде теж", – вважає Фесенко.

Поки кадрові питання будуть у державному пріоритеті, посилення економічної кризи не оминути, – кажуть експерти. У цей період вони радять триматися за своє робоче місце. Адже на українців чекають непрості часи – як через світову кризу, так і через внутрішні чинники, зокрема, підвищення тарифів на газ вже у листопаді 2020 року.

"Платіжки вже в грудні прийдуть набагато вищі. Це буде сезонне зростання цін на всіх світових біржах. Інша справа – це економічна ситуація в країні. І з короновірусом, і з іншими провалами в економіці. Тому нові платіжки не додадуть оптимізму", – переконаний аналітик Кирило Сазонов.

Фахівці наголошують, що кризові часи нині переживає весь світ. Рівень безробіття зростає і в Європі, і в Америці, яка нещодавно заявила про масові скорочення в авіакомпаніях та закладах харчування. Тим часом кризу в Україні вони називають системною, яка давно потребує втручання держави. При цьому, наголошують аналітики, першочерговими мають стати програми посилення локалізації виробництва і здешевлення кредитних ресурсів для бізнесу.