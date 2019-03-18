Через Крим: в ЄС висловили готовність продовжувати тиснути на Росію

В Євросоюзі вважають за необхідне зберігати санкційний тиск на Росію до повної деокупації Криму і Донбасу.

Таку заяву зробив Міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс, коментуючи відсутність прогресу у виконанні Мінських угод, передає "Європейська правда".

"Ми багато робимо через різні елементи, найперше ми ввели санкції і продовжуємо їх. Без чіткої імплементації Мінських угод важливо продовжувати це робити", — сказав він.

Міністр також зазначив, що ЄС продовжив тиск після інциденту в Азовському морі і стежить за долею захоплених українських моряків.

"Ми також продовжуємо дипломатичні зусилля через "нормандський формат", щоб отримати позитивні зміни на місцях. З огляду на вибори президента, а потім парламенту в Україні буде важко досягти прогресу, але ми повинні зберігати тиск і вести діалог для можливих змін", — додав Рейндерс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня США, ЄС і Канада вдарили новими санкціями по Росії через Україну. Введення нових обмежень пов'язане з агресією Росії у Керченській протоці в кінці листопада 2018 року.

Міністерство закордонних справ РФ назвало санкції "дрімучою русофобією" і пообіцяло "обов'язково відповісти".

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