|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Через Крим: в ЄС висловили готовність продовжувати тиснути на Росію

882Читати матеріал російською

В Євросоюзі вважають за необхідне зберігати санкційний тиск на Росію до повної деокупації Криму і Донбасу.

Таку заяву зробив Міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс, коментуючи відсутність прогресу у виконанні Мінських угод, передає "Європейська правда".

"Ми багато робимо через різні елементи, найперше ми ввели санкції і продовжуємо їх. Без чіткої імплементації Мінських угод важливо продовжувати це робити", — сказав він.

Міністр також зазначив, що ЄС продовжив тиск після інциденту в Азовському морі і стежить за долею захоплених українських моряків.

Новини
5 років анексії Криму: як окупанти знищують півострів

"Ми також продовжуємо дипломатичні зусилля через "нормандський формат", щоб отримати позитивні зміни на місцях. З огляду на вибори президента, а потім парламенту в Україні буде важко досягти прогресу, але ми повинні зберігати тиск і вести діалог для можливих змін", — додав Рейндерс.

Через Крим: в ЄС висловили готовність продовжувати тиснути на Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня США, ЄС і Канада вдарили новими санкціями по Росії через Україну. Введення нових обмежень пов'язане з агресією Росії у Керченській протоці в кінці листопада 2018 року.

Міністерство закордонних справ РФ назвало санкції "дрімучою русофобією" і пообіцяло "обов'язково відповісти".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкції проти Росії
Місце
Бельгія
Теги
Новини РосіїсанкцииКрим
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
44
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки