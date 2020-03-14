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14 березня • оновлено в 10:45
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Через коронавірус найбагатші люди світу втратили найбільшу суму в історії

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З початку 2020 року найбагатші люди світу, які входять в топ-500 за версією Bloomberg, втратили майже $1 трлн на тлі поширення коронавірусу і падіння цін на нафту.

Про це повідомляє Bloomberg. За даними агентства, в четвер, 12 березня, сукупні втрати 500 найбагатших людей світу склали $331 млрд, що стало найбільшим одноденним падінням за всю восьмирічну історію рейтингу найбагатших людей агентства.

Це довело сумарні втрати бізнесменів з топ-500 до $950 млрд з початку року. Всього вони втратили 16% від сукупного статку.

Найбагатші люди світу втратили майже 1 трлн доларів

Найбагатші люди світу втратили майже 1 трлн доларів

На початку року сумарні статки найбагатших людей світу налічували рекордні $6,1 трлн. "Ці накопичення були знищені подіями останніх чотирьох днів після того, як страх поширення пандемії та обвал ціни на нафту призвели ринок в паніку", – пише агентство.

Найбільше волатильність вдарила по голові групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно - він втратив $9,5 млрд. Також постраждав засновник і глава компанії Amazon.com Джефф Безос, який займає перший рядок рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Безос втратив $8,1 млрд. Замикає першу трійку тих, чиї втрати виявилися найбільш вагомими, один з творців Microsoft Білл Гейтс, статок якого зменшився на $6,9 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародні компанії за добу втратили на акціях $4,7 трлн через обвал ключових індексів на фондових біржах на тлі поширення епідемії коронавірусу.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Коронавірус
Особи
Джефф Безос Білл Гейтс
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