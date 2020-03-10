Головна Новини
10 березня • оновлено в 18:20
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Через коронавірус: МАУ і Wizz Air скасовують десятки рейсів

2.8т
Читати матеріал російською

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала рейси в 16 країн світу і частину рейсів по Україні через спалах коронавірусу. З цієї ж причини лоукостер Wizz Air призупинив всі рейси в Італію і Ізраїль.

Як повідомляє прес-служба МАУ, у зв'язку з рекомендаціями урядів ряду країн щодо запобігання масових заходів, МАУ скасовує деякі рейси до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великобританії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії , Фінляндії, Данії, а також другу частоту окремих внутрішніх рейсів в межах України. Про подальші рішеннях в контексті запровадження карантину в Італії в МАУ обіцяють повідомити додатково.

Через коронавірус: МАУ і Wizz Air скасовують десятки рейсів

pexels.com

"Пасажири, які залишили свої контактні дані при бронюванні, будуть проінформовані про будь-які зміни в розкладі заздалегідь. МАУ рекомендує перевіряти статус рейсів за кілька днів до вильоту на сайті або зателефонувати до контактного центру авіакомпанії", - розповіли в прес-службі авіакомпанії.

Також угорська лоукост авіакомпанія Wizz Air призупинила всі польоти в Італію і Ізраїль через поширення коронавируса, повідомляє Reuters.

Повідомляється, що всі рейси з і в Італію будуть скасовані з 10 березня по 3 квітня. Польоти в Ізраїль і з країни будуть припинені з 12 по 23 березня.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Теги
авіабілети МАУ Wizz Air
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
1
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
от жадности тянули до последнего. только когда спрос ушел в минус признали что нужно отменять.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги