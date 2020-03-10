Через коронавірус: МАУ і Wizz Air скасовують десятки рейсів

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала рейси в 16 країн світу і частину рейсів по Україні через спалах коронавірусу. З цієї ж причини лоукостер Wizz Air призупинив всі рейси в Італію і Ізраїль.

Як повідомляє прес-служба МАУ, у зв'язку з рекомендаціями урядів ряду країн щодо запобігання масових заходів, МАУ скасовує деякі рейси до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великобританії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії , Фінляндії, Данії, а також другу частоту окремих внутрішніх рейсів в межах України. Про подальші рішеннях в контексті запровадження карантину в Італії в МАУ обіцяють повідомити додатково.

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"Пасажири, які залишили свої контактні дані при бронюванні, будуть проінформовані про будь-які зміни в розкладі заздалегідь. МАУ рекомендує перевіряти статус рейсів за кілька днів до вильоту на сайті або зателефонувати до контактного центру авіакомпанії", - розповіли в прес-службі авіакомпанії.

Також угорська лоукост авіакомпанія Wizz Air призупинила всі польоти в Італію і Ізраїль через поширення коронавируса, повідомляє Reuters.

Повідомляється, що всі рейси з і в Італію будуть скасовані з 10 березня по 3 квітня. Польоти в Ізраїль і з країни будуть припинені з 12 по 23 березня.

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