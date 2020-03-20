Через коронавірус? Apple раптово вдалася до жорстких обмежень 13-ти річної давнини

У багатьох країнах світу, зокрема в США та Китаї, компанія Apple обмежила продаж iPhone у своїх інтернет-магазинах.

Як передає Reuters, одна людина зможе придбати онлайн не більш ніж два смартфони Apple.

Здійснений агентством моніторинг показав, що меню сайту виробника в багатьох державах не дає змоги клієнтам замовити більш як дві однакові моделі iPhone. Відповідні повідомлення з'явилися, зокрема, на сайті Apple в Китаї, Гонконгу, Тайвані та Сінгапурі.

Apple ввела обмеження на продаж смартфонів

Компанія відмовилася коментувати ситуацію агентству.

Зазначається, що востаннє Apple вводила обмеження на продажі смартфонів у 2007 році, під час презентації першого iPhone. Тоді заходів було вжито, щоб перешкодити перепродажу пристроїв.

Нові правила також пов'язані зі спробами запобігти спекуляції продукцією в умовах, коли магазини компанії по всьому світу закриті, вважає аналітик дослідницької фірми Canalys Ніколь Пенг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіяни, злякавшись обвалу курсу рубля, кинулися скуповувати смартфони й ґаджети Apple. У такий спосіб продажі техніки зросли 9 березня на 49%, порівнюючи з попереднім тижнем.

18 березня Apple представила нову модель iPad Pro – з лазерним далекоміром (LiDAR) і підтримкою трекпаду.

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