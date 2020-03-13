Через коронавірус 50 млн людей можуть залишитися без роботи

У світі до 50 мільйонів робочих місць у секторі подорожей і туризму знаходяться під загрозою через глобальну пандемії коронавірусу Covid-19.

Відповідні дані надала Всесвітня рада з туризму та подорожей (WTTC), передає Daily Mail.

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Останні дані WTTC свідчать про те, що у 2020 році глобальні поїздки через негативний вплив коронавірусу можуть скоротитися, при негативному прогнозі, на 25%. Це еквівалентно втраті трьох місяців глобальних поїздок, що може привести до скорочення робочих місць на 12-14%.

"Дані WTTC показують різкий вплив на сектор подорожей і туризм спалаху Covid-19, а аналіз зараз засвідчує, що у глобальному масштабі в цьому секторі під загрозою знаходиться до 50 мільйонів робочих місць", – зазначила президент і генеральний директор WTTC Глорія Гевара.

В організації констатують, що спалах коронавірусу становить значну загрозу для галузі у цілому – як для тих, хто працює в ній, так і для тих, хто хоче продовжувати подорожувати.

У зв'язку з цим у WTTC закликають прийняти низку заходів для забезпечення швидкого відновлення сектора після того, як Covid-19 буде взято під контроль. Вони включають в себе скасування або спрощення віз, скасування правила 80-20 "використовуй його або втрать" для авіакомпаній, зниження або скасування податків для мандрівників і підтримку сильно постраждалих напрямків, в тому числі через грошові вливання для маркетингових кампаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, громадян України закликали по можливості утриматися від поїздок у країни, де зафіксовані спалахи коронавірусу. Особливо це стосується найбільш популярних напрямків серед українців – Єгипту і Таїланду.

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