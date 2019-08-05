Через Гройсмана Кабмін уже два тижні не проводить засідання: чому

Кабінет міністрів України вже вдруге не проведе засідання. Причиною двотижневої затримки стала відпустка прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Про це повідомив прессекретар глави уряду Василь Рябчук у коментарі "Інтерфакс-Україна". Зазначимо, що засідання уряду не було 31 липня і не буде 7 серпня.

"Цього тижня засідання уряду під головуванням прем'єра не буде", – сказав Рябчук.

Кабмін зазвичай проводить наради щосереди, але минулого тижня зробити це також не вдалося через відпочинок Гройсмана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 серпня мер Києва Віталій Кличко вилетів зі столиці у відпустку.

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