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Через Гройсмана Кабмін уже два тижні не проводить засідання: чому

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Кабінет міністрів України вже вдруге не проведе засідання. Причиною двотижневої затримки стала відпустка прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Про це повідомив прессекретар глави уряду Василь Рябчук у коментарі "Інтерфакс-Україна". Зазначимо, що засідання уряду не було 31 липня і не буде 7 серпня.

"Цього тижня засідання уряду під головуванням прем'єра не буде", – сказав Рябчук.

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Кабмін зазвичай проводить наради щосереди, але минулого тижня зробити це також не вдалося через відпочинок Гройсмана.

Через Гройсмана Кабмін уже два тижні не проводить засідання: чому

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 серпня мер Києва Віталій Кличко вилетів зі столиці у відпустку.

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Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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филипп филипыч
филипп филипыч
его еще не уволили?
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