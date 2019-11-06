Через "формулу Геруса": Росія рекордно наростила поставки "струму" в Україну

Росія в ніч з 4 на 5 листопада рекордно наростила імпорт електроенергії в Україну. Через поправку народного депутата від "Слуги народу" Андрія Геруса, яку без попереднього обговорення прийняли ще у вересні, країна-агресор поступово завойовує український енергоринок.

Про це на своїй сторінці в соцмережі заявив екс-нардеп Олег Ляшко. "У жовтні імпорт з кожним днем ​​потроху зростав. А в листопаді російський імпорт зріс в геометричній прогресії. Середньоденний імпорт в листопаді в три рази більше, ніж в жовтні - 4,1 млн кВт-год і 12 млн кВт-год", – повідомив політик.

В ніч з 4 на 5 листопада був рекордний імпорт електроенергії в об'єднану енергосистему України з Білорусі та Росії – 1216 МВт.

Олег Ляшко Гордон

НЕК "Укренерго" обмежив українських виробників електроенергії. Були зупинені виробники "зеленої" генерації і ТЕС. Українські ТЕС, в т.ч. державна "Центренерго", зазнали величезних збитків через російського імпорту, зазначає екс-нардеп.

Так, згідно із законом держпідприємство "Гарантований покупець" сплатить всю електроенергію "зеленим", яка через засилля російського імпорту була проведена, але виявилася не потрібною. Це прямі збитки держави.

"Пролоббійований Герус імпорт електроенергії веде до колапсу української енергосистеми на користь Росії. Імпорт електроенергії з РФ означає, що за рахунок держбюджету України підтримують російського експортера електроенергії" Інтер РАО ", голова Ради директорів цього підприємства - Ігор Сечин - кращий друг Путіна. Сечин під санкціями США (через анексії Криму) і Канади (за захоплення українських кораблів у Керченській протоці). Купівля електроенергії у Сечіна - шлях до скасування антиросійських санкцій ", – впевнений Ляшко.

"Пролоббірований Герус імпорт електроенергії веде до колапсу української енергосистеми на користь Росії", - упевнений Ляшко.

Так, Росія використовує свої ресурси в якості "енергетичної зброї" - Україна посадять на імпортну електроіглу, потім відключать електроенергію і зажадають здати Росії наші території, визнати Крим російським безкоштовно здійснювати транзит російського газу. Дії Геруса - зрада національних інтересів України, державна зрада, яка повинна бути негайно розслідувано ", – заявляє політик.

Ляшко заявляє: в інтересах національної безпеки України імпорт електроенергії з Росії повинен бути негайно зупинений. Зробити це можна в будь-який момент - постановою Кабміну. "Необхідно терміново скликати РНБО України і створити міжвідомчу комісію для негайного вирішення з імпорту, який розбалансує українську енергосистему і несе пряму загрозу для енергобезпеки держави. Керівництво" Укренерго "потрібно віддати під суд за те, що замість обмеження імпорту російської електроенергії вони знищують українську енергогенерації" , – продовжує політик.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку – дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

З 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

Раніше голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що Росія робить Україну енергозалежною, щоб мати можливість тиснути на українську владу. І нагадав, що "енергетичну зброю" в Кремлі вже використовували проти України не раз. На його думку, імпорт електроенергії з Росії – це ще один крок, яким збільшується наша залежність від РФ і який буде мати негативні наслідки не тільки для енергетичної галузі, а й країни в цілому.

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