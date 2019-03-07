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Через "євробляхи": авторинок України побив новий рекорд

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В Україні закінчення терміну пільгової легалізації "євроблях" спровокувало новий рекорд на ринку легкових автомобілів.

Зокрема за підсумками лютого первинну реєстрацію пройшли 90,8 тисячі авто, з яких 85 тисяч були імпортованими автомобілями з пробігом, йдеться на сайті асоціації "Укравтопром".

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей показник зріс майже в 14 разів, а у порівнянні з січнем 2019 року — на 65%.

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Левову частку в цих реєстраціях склали колишні "євробляхи", для яких лютий був останнім місяцем розмитнення за зниженими ставками акцизного податку.

Найпопулярнішою маркою у розмитненому "секонд-хенді" минулого місяця став Volkswagen (17,9 тисячі авто), на другому місці — Opel (9,4 тисячі авто), а на третьому — Audi (7,6 тисячі авто).

Через "євробляхи": авторинок України побив новий рекорд

Нагадаємо, з 23 лютого по 23 травня в Україні діятиме загальний режим розмитнення — за повною ставкою, передбаченою у законі. Вже з 23 травня власники нерозмитнених автомобілів платитимуть штраф у розмірі 170 тис. гривень.

Які штрафи вводять:

  • за водіння авто на єврономерах — 8,5 тис. гривень;

  • повторне протягом року керування "євробляхою" — 17 тис. гривень і заборона на водіння протягом року;

  • якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби — 170 гривень;

  • від 1 до 10 діб — 340 грн;

  • від 10 до 20 діб — 8,5 тис. гривень;

  • від 20 до 30 діб — 85 тис. гривень;

  • від 30 діб — 170 тис. гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 листопада 2018 року Верховна Рада підтримала нові правила розмитнення автомобілів із європейською реєстрацією в Україні. Закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об'єму. Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і більше 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно €50 і €100. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і більше 3500 куб. см вводяться базові ставки відповідно €75 і €150.

Через "євробляхи": авторинок України побив новий рекорд

Також Рада ввела великі штрафи за порушення правил ввезення таких автомобілів на територію України. Власники автомобілів на єврономерах не згодні з низкою положень цих законів, через що в деяких регіонах України відбувалися акції протесту.

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Тема
Авто на єврономерах
Місце
Україна
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