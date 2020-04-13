Через COVID-19 світ накриє голод і безробіття – аналітик

У всьому світі загостриться голод і безробіття у 2020-му році. Таким буде результат пандемії коронавірусу.

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Таку думку висловив глава аналітичного центру "Інпол" Сергій Биков, передає Інтерфакс-Україна. Він навів прогнози різних організацій, з яких випливає, що економічна криза посилиться.

"В уряді очікують, що кількість офіційних безробітних продовжить зростати. Кабмін вважає, що за підсумками 2020 року без роботи залишиться майже кожен десятий українець. У світі ситуація не краща. Міжнародна організація праці прогнозує, що роботу втратить від 5 до 25 млн осіб у світі. Уявіть тільки, роботу може втратити стільки ж людей, скільки живе в Австралії. Цілий континент безробітних", – зазначив він.

Однак експерти зазначають, якщо країни координуватимуть свої дії щодо виходу з кризи, то безробітних може бути менше. Як приклад вони наводять дії урядів під час кризи 2008-2009 років. Тоді світ разом із економічною кризою теж охопила епідемія свинячого грипу.

У цих умовах Міжнародна організація праці рекомендує скорочувати імпорт, давати кредити підприємцям та інвестувати гроші у внутрішнє виробництво за ключовими галузями економіки.

"Незважаючи на правильні рішення, які вже ухвалює Кабмін, пік зростання безробіття очікують вже у травні. До цього ж часу закінчаться гроші у тих, хто втратив роботу на початку карантину. Дуже важливо, щоб Україна в цих умовах не упустила питання продовольчої безпеки. Організація Об'єднаних Націй вже прогнозує, що голод загостриться в світі через "коронакризу". Як заявляє представниця всесвітньої продовольчої програми ООН Беттіна Люшер, вже 87 млн осіб у 80 країнах світу страждають від голоду. І, за її прогнозами, ця цифра зростатиме", – зазначив Биков.

Деякі країни вже заборонили продавати за кордон окремі продукти. Наприклад, серби більше не експортують соняшникову олію, борошно та цукор, в'єтнамці припинили продавати рис, Казахстан – цибулю і часник, а Росія – ріпу, гречку та ще низку продуктів. "Країни все більше замикаються в собі, і продовольча безпека стає питанням національної безпеки", – підкреслив аналітик.

Він стверджує, що скорочення імпорту неодмінно призведе до зростання цін на іноземні товари.

"Тому зараз потрібно забезпечити безперебійну роботу вітчизняного агросектору, який повинен покрити потреби громадян у продуктах харчування. Інакше, коли у людей закінчаться гроші і вони не зможуть купити дешеві харчі, країну захлиснуть соціальні конфлікти", – вважає Биков.

На його думку, перше та основне, що повинна зробити координаційна рада, – це підготувати нормативні акти, які дадуть аграріям змогу ефективно працювати. Зокрема, вона може готувати проєкти постанов Кабміну, законопроєкти, давати доручення міністерствам і відомствам, щоб українським підприємствам АПК ніщо не заважало годувати країну.

"Уже сьогодні очевидно, що багато підприємств не витримає, але влада повинна підтримати тих, хто не має права закритися. І саме ці підприємства стануть основною економіки країни після коронавірусу", – підсумував він.

Кабінет міністрів розглядає два сценарії ослаблення карантину. Уже відомо, що насамперед повернуться на роботу працездатні українці, запуститься громадський транспорт. Відбудеться це у травні. Ймовірно, вже після свят, 12 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Кількість безробітних в Україні сягнула 364 тис. станом на 7 квітня, що на 13% більше, ніж у 2019 році.