В Україні через коронавірус може зрости рівень безробіття.

Через продовження жорстких карантинних обмежень, введених через зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, роботу можуть втратити від двох до п'яти мільйонів українців.

Таку думку висловив старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар. За його словами, такі цифри є офіційними. За макроекономічним прогнозом урядовців, до кінця року роботи може позбутися кожен десятий працездатний українець, передає "24 канал".

"Ситуація зі зростанням безробіття – це взагалі найважчий наслідок коронавірусної кризи, який ми маємо сьогодні навіть в індустріальних країнах. Україну, як завжди, як це не дивно, спасло те, що в нас більшість ринку знаходиться в тіні і ми не бачили реальних цифр зростання цього безробіття", – запевнив Кухар.

Зазначимо, що рівень безробіття в країнах ЄС також зростає. Найбільша кількість безробітних зафіксована в Іспанії – майже 16%, в Італії – 10, а у Франції – 7. Аби зменшити негативний вплив, європейські уряди вливають в економіку сотні мільярдів євро.

В Україні такого запасу міцності немає – бюджет країни лише за перші три тижні карантину недоотримав третину запланованих надходжень.

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