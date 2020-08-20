Через COVID-19 рівень безробіття в Україні може зрости на 40% – експерти.

У разі збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні та введення жорстких карантинних обмежень, у країні зросте рівень безробіття.

Як зазначив експерт програми "Внутрішня та зовнішня політика" Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич, кількість безробітних в Україні може збільшитися на 40%, передає "5 канал".

"Якщо ми говоримо саме про оціночну кількість безробітних від кількості робочої сили потенційної, то 10% – це дуже оптимістично. Я думаю, що буде принаймні на 40% більше. Це означає, що в кількісному виразі – це від 13% до 15%", – попередив він.

Керуючий партнер АО "Дмитрієва та партнери" Ольга Дмитрієва зі свого боку зауважила, що погіршення епідеміологічної ситуації буде пов'язано з новими звільненнями.

"Я особисто збираюся 1 вересня офіс переводити на кілька тижнів на дистанційну роботу. Тому що я прогнозую, що буде знову хвиля захворюваності. Я не хочу доводити ситуацію до примусового карантину, я не хочу щоб мої співробітники хворіли", – зазначила вона.

У схожій ситуації нині – більшість підприємств, зокрема, малого та середнього бізнесу. У деяких секторах, як то ІТ – націлені на дистанційну роботу. Однак, кажуть експерти, чимало буде таких, що можуть "не вижити". І змушені будуть вдатися до чергових скорочень робочих місць.

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