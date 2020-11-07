Через борги в зеленій енергетиці Україна отримала статус країни з надвисокими ризиками для інвесторів, – юрист

Заборгованість держави перед виробниками "зеленої" електроенергії та наміри депутатів скасувати "зелений" тариф спричинили негативне ставлення інвесторів до України. Про це заявив лідер практики енергетики та природних ресурсів юридичної компанії Arzinger Ярослав Чекер в інтерв’ю GetMarket.

За його словами, проблеми заборгованості на енергоринку та наміри окремих депутатів скасувати "зелений" тариф через Конституційний суд можуть спричинити зупинку інвестицій в Україну через високі інвестиційні ризики.

"Щодо інвесторів можна передбачити припинення інвестиційної активності, оскільки існує правова невизначеність щодо можливого розвитку подій та відповідно наслідків для інвесторів. Наразі в такому стані інвестиції в Україну з точки зору інвесторів є високоризиковими", - розповів Чекер.

Він також вважає, що з цієї ж причини фінансові установи припинять видавати кредити для проектів з розвитку "зеленої" енергетики.

"Кредитори не зможуть видавати кредити, бо так само правова невизначеність напряму впливатиме на здатність повернення отриманих кредитів", - прогнозує Чекер.

Раніше керуючий партнер UDP Renewables Сергій Євтушенко заявив, що в галузь альтернативної енергетики було інвестовано близько 10 млрд доларів, що становить 25% загального обсягу іноземних інвестицій в Україну.

Як повідомлялося, в червні профільні асоціації "зеленої" енергетики і Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою прийнятого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набрав чинності 1 серпня).

Документ передбачав зниження "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% вже з серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 суму боргу (22,4 мільярда грн). 40% від цієї суми "Гарпок" повинен погасити вже в четвертому кварталі 2020-го. Закон передбачає, що 20% виробленої "зеленої" електроенергії в Україні має оплачуватися з бюджету, а також борги можуть погашатися за рахунок кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Станом на початок листопада, за даними "Гарантованого покупця", за вересень виплачено близько 80% від потрібної суми за "зелену" електроенергію, за 20 днів жовтня - всього 7%. В той же час зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 мільярда грн) не спостерігається.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви раніше розкритикували Україну за фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.