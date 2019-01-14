МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Через блекаут України: "ДНР" зважилася перейти на нову залежність від Росії

3.9тЧитати матеріал російською

Терористична "ДНР" повністю й остаточно перевела свої інтернет-мережі на роботу з російськими магістральними каналами. Схожа ситуація і в "ЛНР".

Про це розповів так званий міністр зв'язку "ДНР" Віктор Яценко, передає Ліга.net. "У "ДНР" обзавелися власним магістральним оператором і оператором центрів обробки даних. Ним стала компанія "Углетелеком", яка раніше обслуговувала шахти. "Углетеком" проклав магістральні канали до Росії", — повідомляє видання.

Певний час в ОРДЛО споживали трафік одночасно і з Росії, і з України. "Але восени 2017 року Україна влаштувала блекаут і вимкнула магістральні канали до "ДНР" і "ЛНР", — пише видання терористів CNews.

Новини
Грабують церкви й селища. Банди влаштували свавілля у ''Л/ДНР''

У роботі інтернету в ОРДЛО після цього нібито почалися перебої. Місцеві провайдери почали перебудовуватися на роботу з магістральними каналами, прокладеними до Росії.

За словами Яценка, сумарна пропускна здатність магістральних каналів, прокладених від терористів "ДНР" до Ростовської області, становить 230 Гбіт/с. Пропускна здатність каналів між терористами "ЛНР" і Ростовською областю становить 200 Гбіт/с. З ким із російських операторів встановлені стики, терорист не уточнив.

"ДНР"

"ДНР"

112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2015 році в "ДНР" і "ЛНР" припинив роботу український мобільний оператор "Київстар". На базі захопленого обладнання компанії у "ДНР" запрацював стільниковий оператор "Фенікс".

Аналогічним чином у "ЛНР" з'явився оператор "Лугаком". У 2017 році в ОРДЛО було захоплено обладнання "Укртелекому". На його базі з'явився оператор фіксованого зв'язку "Комтел".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ДНРинтернетРосія
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
29
17
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Все адекватные люди знают, что происходит на Востоке Украины, росбыдло же верует в теорему Киселева. Но это их выбор. В фашистской Германии после войны многие немцы тоже говорили о том, что они не знали о том, какой Адик плохой и шо они вообще не в курсе про концлагеря. Они просто молчали и ничего не делали, прям как жители фашистской рф.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Все дальше и дальше от украинского бардака, безвластия и дна.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
А слабо пенсии и соцвыплаты перевести на "российские сети"?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги