Через блекаут України: "ДНР" зважилася перейти на нову залежність від Росії

Терористична "ДНР" повністю й остаточно перевела свої інтернет-мережі на роботу з російськими магістральними каналами. Схожа ситуація і в "ЛНР".

Про це розповів так званий міністр зв'язку "ДНР" Віктор Яценко, передає Ліга.net. "У "ДНР" обзавелися власним магістральним оператором і оператором центрів обробки даних. Ним стала компанія "Углетелеком", яка раніше обслуговувала шахти. "Углетеком" проклав магістральні канали до Росії", — повідомляє видання.

Певний час в ОРДЛО споживали трафік одночасно і з Росії, і з України. "Але восени 2017 року Україна влаштувала блекаут і вимкнула магістральні канали до "ДНР" і "ЛНР", — пише видання терористів CNews.

У роботі інтернету в ОРДЛО після цього нібито почалися перебої. Місцеві провайдери почали перебудовуватися на роботу з магістральними каналами, прокладеними до Росії.

За словами Яценка, сумарна пропускна здатність магістральних каналів, прокладених від терористів "ДНР" до Ростовської області, становить 230 Гбіт/с. Пропускна здатність каналів між терористами "ЛНР" і Ростовською областю становить 200 Гбіт/с. З ким із російських операторів встановлені стики, терорист не уточнив.

"ДНР" 112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2015 році в "ДНР" і "ЛНР" припинив роботу український мобільний оператор "Київстар". На базі захопленого обладнання компанії у "ДНР" запрацював стільниковий оператор "Фенікс".

Аналогічним чином у "ЛНР" з'явився оператор "Лугаком". У 2017 році в ОРДЛО було захоплено обладнання "Укртелекому". На його базі з'явився оператор фіксованого зв'язку "Комтел".

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