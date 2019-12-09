В Україні шахраї знайшли нову схему з картами: під загрозою всі

В Україні з'явився новий вид шахрайства. Тепер довірливих громадян чекають прямо біля банкоматів і обманним шляхом змушують віддавати нібито вкрадені гроші.

Фахівці попереджають, що в Україні може з'явитися і нова схема обману – коли ваші картки будуть красти прямо біля банкомату. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Хотіла допомогти, а довелося віддати свої гроші

Неприємний випадок трапився з мешканкою Києва. Літня жінка пішла до банкомату біля торгового центру зняти пенсію.

Аферисти чекають біля терміналів

"Мама збиралася купити подарунки до Нового року, накопичила на картці кілька тисяч. Біля банкомату стояло людини три. Коли настала її черга, вона помітила, що молодик, який знімав гроші перед нею, забув карту. Вона покликала його, він вже відійшов на кілька метрів. Він крикнув їй, щоб вона витягла картку, а то банкомат її зараз проковтне. Мама так і зробила", – розповідає Вікторія Паномарчук.

Поки жінка вставляла свою картку ззаду раптом пролунав обурений голос молодої людини: "А де мої гроші? Ви їх зняли!" Пенсіонерка нічого не могла зрозуміти. Одразу з'явилася жінка, яка заявила, що стояла неподалік і все бачила.

"Ця нібито очевидиця почала звинувачувати маму, що вона знімала гроші з картки, вона бачила, як мама засунула собі якісь купюри. Цей молодик теж напосідав, кричав, що він перевірив баланс на телефоні, зникло 500 грн, і він викликає поліцію. Мовляв, на картці залишилися ваші відбитки. Мама була настільки приголомшена, що через п'ять хвилин просто дістала 500 грн з гаманця й віддала. Хлопець одразу ж зник, а ця жінка ще продовжувала звинувачувати маму", – розповідає Вікторія.

Гроші

Пенсіонерка прийшла додому в сльозах, розповіла все дочці. Природно, її заспокоїли і пояснили, що її просто обдурили, і потрібно було відразу самій викликати поліцію.

"Я мамі пояснила, що біля банкомату завжди є відеокамера, і на ній буде видно, хто брав гроші. І відбитки на картці ще ні про що не свідчать", – каже Вікторія.

Відразу викликайте поліцію

Подібний випадок був і в Харкові. Але там власниця картки просто так здаватися не хотіла. З неї шахраї вимагали 2500 грн. Причому, схема була аналогічною – невелика черга, чоловік забуває картку, а поруч з'являється свідок. Але потерпіла вирішила не здаватися, а сама зателефонувала в поліцію. Однак шахраї приїзду копів чекати не стали.

"Обізвали мене злодійкою, шахрайкою, прокляли й змилися. Я з поліцією просто поговорила, не стала писати заяву, але тепер біля банкомату оглядаюся", – розповідає Анна Миколаївна.

Гроші

Адвокат Іван Ліберман радить ніколи не платити в таких ситуаціях. "Відразу викликайте поліцію. Ви ж знаєте, що нічого не крали, тому не бійтеся. Такі шахраї дуже швидко випаруються, як тільки ви почнете набирати номер. А ще краще – не чіпайте чужу карту, адже господар її забув, значить сам винен, якщо навіть її проковтне банкомат", – говорить Ліберман.

А ось у асоціації міжбанківських платіжних систем ЕМА кажуть, що схожа схема діє у Великобританії. "Там поширені картки, якими можна розплачуватися без ПІН-коду. Так ось, їх стали активно красти. Наприклад, коли людина підходить до банкомату, його відволікають і в цей час забирають картку. Потім з неї знімають кошти", – розповідає заступниця директора ЕМА Олеся Данильченко.

Перейшли до вибухів банкоматів

Також в ЕМА стверджують, що останнім часом шахраї від "інтелектуального" злодійства перейшли до справжнього грабунку. "Зараз дуже велика проблема – це вибухи банкоматів. Банкіри не люблять про це розповідати, але насправді статистика насторожує. Цього року було скоєно 72 підриви банкоматів, тоді як торік їх було не більше за 10", – говорить Данильченко.

Вибух банкомата в Києві на Русанівці РБК

У таких випадках банки несуть не тільки фінансові втрати. Через вибухи страждає майно, а також можуть бути жертви. Була ситуація, коли особа, що готувала вибух банкомату, сама й загинула.

Як обманюють в інтернеті

Ще одне нововведення: шахраї навчилися обманювати систему "безпечної купівлі" на такому сайті безкоштовних оголошень, як OLX. Там часто продають речі, за які людина платить гроші, але в підсумку нічого не отримує.

"На сайті створили систему "безпечної угоди": це коли ваші гроші потраплять до продавця тільки в разі отримання товару. Шахраї пропонують покупцеві пройти на липовий сайті "безпечної купівлі". І там уже відбувається обман", – кажуть в ЕМА. Тому уважно читайте на сайті OLX все про цю систему, щоб не стати жертвою.

Водночас в Україні процвітають і всі вже знайомі схеми обману. "Наприклад, особі пропонують пройти опитування і обіцяють, що вона може виграти грошовий приз. Та проходить, їй повідомляють, що приз її. Правда, переможцю потрібно сплатити 1% до Пенсійного фонду, 2% страховку тощо. Природно, ніякого призу ніхто потім не отримає", – розповідає Данильченко.

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