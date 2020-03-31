Чекати долар по 26 не варто: аналітик пояснив, що буде з курсом в Україні

Різке зниження курсу долара до гривні на міжбанківському валютному ринку 31 березня сталося через ухвалення Верховною Радою закону про ринок землі і законопроєкту про банки в першому читанні. Але подальшого зміцнення гривні чекати не варто.

Про це заявив Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

"Зниження курсу на міжбанку прямо пов'язане з ухваленням законів (контрольних точок від МВФ). За фактом з відкриття міжбанк відразу впав на 50 копійок через те, що багато відправляли заявки до відкриття ринку, дізнавшись новину про ухвалення законів", – повідомив він.

Курс долара

За його словами, обвал посилився у зв'язку з тим, що в останні дні НБУ не виходить на ринок з інтервенціями і не регулює курс.

"Надалі курс буде стабілізовано на поточних позначках, і очікувати стрімкого падіння до 26 грн не варто", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 31 березня склав 28,06 грн/$. Він знизився на 12 копійок в порівнянні з попереднім днем, євро же подорожчав на 6 копійок – до 30,96 грн.

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