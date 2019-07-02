Чехія заборонила польоти російським авіакомпаніям: розкрито причину

Прага вирішила обмежити польоти російських авіакомпаній в Чехію, оскільки залишилася незадоволена умовами польотів по транссибірських маршрутах для чеського національного перевізника.

Про це повідомляє джерело "Інтерфаксу". Відзначається, що таким чином чехи скористалися правилом паритетності.

"І вони, скориставшись правилом паритетності, анулювали дозвіл на кілька рейсів "Аерофлоту" та "Уральських авіаліній", - сказав співрозмовник агентства.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки не надходило.

Новини Грузинським авіакомпаніям заборонили польоти в Росію

"Аерофлот" РІА Новини

Джерело ТАСС, близьке до керівництва авіаційної галузі республіки, заявило, що скорочення кількості виконуваних "Аерофлотом" рейсів за маршрутом Москва - Прага - Москва відбулося через те, що міністерства транспорту РФ і Чехії не змогли домовитися про частоту польотів національних перевізників. Дана ситуація повинна незабаром змінитися, додав співрозмовник агентства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Аерофлот", перевізник "Перемога", що входить до групи "Аерофлоту", і "Уральські авіалінії" повідомили про скасування частини рейсів до Чехії через те, що авіавлада Чехії анулювала дозволи на ці перельоти.

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