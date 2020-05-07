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8 травня • оновлено в 01:51
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Чехія відновить авіаперельоти до України: названо дату і напрямок

1.4т
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Чеська авіакомпанія Czech Airlines з 24 травня перезапустить польоти з Праги до України.

У числі перших напрямків будуть Київ і Одеса, повідомляється на сайті компанії.

Чехія відновить авіаперельоти в Україні

Чехія відновить авіаперельоти в Україні

420on.cz

З 24 травня планується відновлення польотів до Києва (до семи рейсів на тиждень), з 25 травня – до Одеси (до трьох рейсів на тиждень).

Крім Києва Та Одеси з 18 травня авіаперевізник запустить рейси в Амстердам (до 13 рейсів на тиждень), Франкфурт (до 6 рейсів на тиждень), Париж (21 рейси на тиждень), Стокгольм (до 2 рейсів на тиждень), а з 25 травня – в Бухарест (до 6 рейсів на тиждень).

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 11 травня українські заробітчани, які мають дозвіл на роботу, зможуть в'їжджати на територію Чехії. Рішення прийнято щодо країн, які не входять до складу Євросоюзу.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Чехія
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