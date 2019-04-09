Чехія відібрала гроші Росії і віддала їх Україні: що трапилося

Уряд Чехії у 2019 році не робитиме внесок на утримання військових поховань країни в Росії, але збільшив розмір такої фінансової допомоги для України.

Про це повідомляє "Європейська правда". Як заявив Якуб Файнор із відділу преси Міністерства оборони, відповідне рішення прийняли тому, що Росія вже тривалий час нехтує збереженням могил чехословацьких легіонерів.

Загальну суму грошей, яку витратять на чеські військові поховання за кордоном, збільшили з чотирьох до п'яти мільйонів крон, але її розділять між іншими країнами, які підтримують військові поховання та пам'ятники чеським ветеранам війни.

24tv.ua

"Згідно з рішенням комісії, російська сторона повинна була отримати пожертвування в розмірі 1,5 млн крон, але через негативне ставлення до відновлення чеських військових могил у Росії Міністерство оборони запропонувало розділити цю суму між іншими заявниками", — сказав Файнор.

За його словами, ці кошти розподілять між Україною та Словаччиною. Київ усього отримає 3 млн, Братислава — 1,9 млн. Ще 100 тис. крон підуть до Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в Чехії стався новий поворот із квартирним скандалом навколо Міністерства закордонних справ Росії. МЗС країни навіть викликав на килим посла Росії Олександра Зміївського.

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