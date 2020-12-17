Частина українців може втратити право на дострокову пенсію: озвучено умову

Українці, які працюють на шкідливих підприємствах, можуть втратити право дострокового виходу на пенсію, якщо Верховна Рада не проголосує за проєкт закону про професійну накопичувальну систему.

Таку заяву в інтерв’ю виданню Liga.net зробила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Вона уточнила, що відповідний законопроєкт №4408 розробило Мінсоцполітики на виконання указу президента Володимира Зеленського.

За її словами, без передбачених документом змін працівники шкідливих виробництв втратять право виходити на пенсію раніше за інших громадян.

"У нас є указ президента, де нам висунули вимогу – підготувати такий законопроєкт. Я не знаю, чи підтримає його парламент. Але якщо ніхто нічого не зробить, через деякий час у людини, яка відпрацювала у важких і шкідливих умовах, право виходити на дострокову пенсію можуть просто забрати", – сказала Лазебна.

Проєкт закону №4408 поки що перебуває у Верховній Раді. Професійна система накопичення пенсій, запровадження якої передбачається документом, зобов’язує роботодавців сплачувати додаткові внески, окрім 22% ЄСВ.

Законопроєкт представляє три пенсійні програми для громадян віком до 35 років, які претендують на пільгові пенсії в майбутньому.

Перша програма надає право на пенсію після 50 років за стажу від 10 років для чоловіків та від 7,5 років у жінок. Відповідно до неї, роботодавець має сплачувати, крім ЄСВ, ще 15% від зарплати працівника як пенсійний внесок.

Друга – після 55 років зі стажем від 12,5 років у чоловіків і від 10 років у жінок (+2-7% внесків).

Учасники третьої програми робитимуть добровільні пенсійні внески на умовах, прописаних у колективних договорах (від 3% додаткових внесків).

До списку шкідливих, відповідно до постанови Кабміну, зокрема входять професії, пов’язані з:

- гірничодобувною промисловістю;

- чорною металургією;

- виробництвом коксопродуктів;

- виробництвом газу й одержанням газів у металургійному виробництві;

- виробництвом кольорових металів;

- одержанням металів електролітичним способом;

- хімічним виробництвом;

- виробництвом вибухових речовин;

- переробленням нафти, газу, газового конденсату, вугілля та сланцю;

- обробленням металу;

- виробництвом будівельних матеріалів;

- роботами з радіоактивними речовинами.

Нинішня модель пенсійного забезпечення таких громадян передбачає, що безпосередньо пільгові пенсії виплачує Пенсійний фонд, однак роботодавці компенсують йому відповідні видатки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 листопада Кабмін погодив створення накопичувальної пенсійної системи для осіб, які молодші за 35 років і працюють в особливо важких і небезпечних умовах. Це має стати доповненням до їхньої солідарної пенсії.

У грудні в Україні проведуть перерахунок максимальної і мінімальної пенсії. Її підвищать на 57 і 570 грн відповідно.