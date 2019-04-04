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Частина українців позбудеться субсидій: хто потрапив у групу ризику

1.7тЧитати матеріал російською

В Україні із закінченням опалювального сезону значно скоротиться кількість одержувачів субсидій. Зокрема, до групи ризику потрапили пенсіонери, які отримували президентські монетизовані субсидії.

Детальніше про те, хто і чому не отримає знижку, розповів в ефірі ObozTV колишній міністр ЖКГ України Олексій Кучеренко.

"В опалювальний сезон основна платіжка – за газ або за тепло. Завершується опалювальний сезон, навантаження падає, і значна кількість не матиме права на субсидії, оскільки інша пропорція буде між субсидіями та комунальними платежами. Зазвичай у літні місяці українці гасять борги, які сьогодні накопичилися", – пояснив Кучеренко.

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Екс-міністр також висловив упевненість, що значне число пенсіонерів, яким дали президентські монетизовані субсидії, "не зрозуміли, що це були субсидії, і витратили їх не за призначенням".

"Вони в зоні ризику, тому що поки не здогадуються, що вони не погасили борги за комуналку, і за місяць боргу їх позбавлятимуть субсидій", – підкреслив експерт.

За його словами, такі пенсіонери можуть залишитися без знижки вже з наступного місяця.

"Ці борги треба проаналізувати, але, за моєю інформацією, їх дуже багато", – додав Кучеренко.

Частина українців позбудеться субсидій: хто потрапив у групу ризику

ukranews.com

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVМонетизація субсидійТарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Олексій Кучеренко
Місце
Україна
Теги
субсидіїЖКХ
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