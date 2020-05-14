Інвесткомпанія Capital Times прогнозує падіння реального ВВП України на 7% у 2020 році, а номінального на 5%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Номінальний ВВП знизиться вперше в історії України за підсумками року на 5% (до 3,76 трлн грн). Даний факт негативно позначиться на доходах держбюджету, сприяючи розширенню бюджетного дефіциту до 8% від ВВП", – зазначається в прогнозі.

За оцінками, доларовий ВВП скоротиться на $20 млрд – до $134,1 млрд, що відповідає рівню 2018 року.

"Водночас ми покращили прогноз щодо інфляції до 9,8%, а також щодо валютних резервів НБУ і валютного курсу гривні: середньорічний курс складе 28 грн/$1. Покращення обумовлене зниженням цін на енергоносії, скороченням імпорту, зокрема на зовнішній туризм, збереженням помірно жорсткої монетарної політики", – зазначає Capital Times.

Згідно з її прогнозами, валютні резерви НБУ на кінець року складуть $23 млрд, облікова ставка – 8%.

Економіка України

У 2021 році в Capital Times за вказаним базовим сценарієм очікують зростання реального ВВП України на 4,5% при інфляції 8,1% і середньорічний курс 28 грн/$1, а також збільшення валютних резервів до $26 млрд.

"Головні ризики для прогнозу базового сценарію: повторні спалахи коронавірусу, які призводитимуть до посилення карантинних заходів; серйозне погіршення ситуації у світовій економіці, відмова від співпраці з МВФ", – зазначається у релізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) допустив сценарій зі швидким відновленням економіки України у 2021 році на 5% за умови, що режим соціального дистанціювання не затягнеться надовго.