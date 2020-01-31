Бюджетникам платитимуть менше? В Україні по-новому перерахують зарплати

Кабінет міністрів передав до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує відв'язати зарплати в бюджетній сфері від прожиткового мінімуму. За словами експертів, відповідна ініціатива дозволить платити бюджетникам менше.

Зокрема, відв'язування рівня мінімальної зарплати для працівників бюджетної сфери від прожиткового мінімуму дасть можливість уряду і парламенту самостійно встановлювати її розмір. Про це йдеться у публікації OBOZREVATEL.

"Відв'язування від прожиткового мінімуму буде означати, що Мінфін на свій розсуд буде пропонувати цифри для мінімальної заробітної плати, і на свій розсуд встановлюватиме зарплати чиновникам", – заявив у коментарі OBOZREVATEL колишній міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Ми розуміємо, що в першому випадку це призведе до неконтрольованого зростання заробітних плат чиновників, і до обмеження виплат всім іншим бюджетникам", – додав він.

Те, що в разі прийняття даного законопроекту, відбудеться абсолютний колапс з виплатами заробітних плат бюджетникам, впевнений заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін.

За його словами, навіть якщо така ініціатива допоможе підняти прожитковий мінімум, не зовсім зрозуміло, для чого він буде існувати в принципі.

Кабінет міністрів передав до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує відв'язати зарплати в бюджетній сфері від прожиткового мінімуму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що в разі зростання економіки в Україні військовий збір з доходів знімуть.

В Україні щорічно середні зарплати збільшуються приблизно на 20%. Зростання залежить від багатьох чинників: конкуренції на ринку, інфляції, стану економіки, доходів підприємств. І якщо зараз українці заробляють приблизно 11 тис. грн, то в липні 2020 року ця цифра може сягнути 12,8 тис. грн.

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