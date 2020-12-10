Бюджетний комітет Ради повинен закласти в бюджеті-2021 гроші на оплату 'зеленої' енергетики, – турецький інвестор

Бюджетний комітет Верховної Ради повинен виправити помилку Кабінету міністрів і закласти в державний бюджет на 2021 рік кошти на оплату виробленої "зеленої" електроенергії в Україні.

Про це заявив представник турецької компанії Guris в Україні Лоїк Лерміньо.

"Є питання про те, що Кабмін не виконує закон України, який передбачає, що 20% від суми виплат із "зеленого" тарифу повинні виплачуватися з бюджету. Поточна версія законопроєкту цього не передбачає. Звичайно, Верховна Рада може захотіти, щоб всі закони були логічними між собою", – сказав Лерміньо.

За його словами, інвестори дуже розраховують на те, що влада виконуватиме взяті на себе зобов'язання і все ж виділить необхідну суму в державному бюджеті на 2021 рік.

"Якщо Україна не виконуватиме, це будуть суди, і в Україні, і потім арбітражі", – сказав представник турецької компанії.

Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації "зеленої" енергетики і Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого в липні Верховною Радою Закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу й погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020 го року.

Закон передбачає, що 20% виробництва "зеленої" електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Станом на кінець листопада, за даними "Гарантованого покупця", за серпень-вересень виплачено 100% суми, за жовтень – усього 33,6%. Одночасно зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається.

17 листопада Верховна Рада України підтримала законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2019", у якому, зокрема, йдеться про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії. 26 листопада законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський.

Провідні асоціації ВДЕ не раз зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання з погашення боргів перед ними.

За даними із судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що відмовлятимуть інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн уже готуються до міжнародних арбітражах.