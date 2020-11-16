Бюджетний комітет погодився виділити лікарням 2 млрд гривень із коронавірусного фонду

Юрій Сергієнко Економіка 23:07, 16.11.2020 Оновлено: 23:17, 16.11.2020

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав виділення більше 2 мільярдів гривень на боротьбу з коронавірусом.

Половина зі вказаної суми – 1 млрд – піде на придбання експрес-тестів, які отримають сімейні лікарі, мобільні бригади медиків і швидка допомога, повідомляється в Telegram "Слуги народу".

Ще 896 мільйонів гривень спрямують на забезпечення киснем ліжок у стаціонарах усіх областей.

Також 259 млн будуть спрямовані як субвенція місцевим бюджетам – 259 млн. Із них 213 млн – на лабораторне обладнання для лікарень і 46 млн – на витратні матеріали для тестування крові.

Telegram "Слуги народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, бюджетний комітет погодився додатково виділити 10 мільйонів гривень на ПЛР-тести і засоби індивідуального захисту для Державного управління справами, у веденні якого, зокрема, "Феофанія", де лікуються президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, в Національній службі здоров'я раніше заявили, що на оплату лікарням, які уклали договори на лікування пацієнтів із коронавірусом, не вистачає 5,6 мільярда гривень.

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