Бюджет України недоотримав сотні мільйонів з Росії: СБУ розкрила схему

СБУ разом з ДФС викрили схему ввезення з Росії мінеральних добрив без сплати антидемпінгових мит. Попередньо бюджет недоотримав сотні мільйонів гривень податків.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України. Протягом 2014-2018 років з Росії за допомогою українських дистриб'юторів ввозили міндобрива з порушенням митних правил.

СБУ розкрила сіру схему постачання міндобрив Пресслужба СБУ

Суть схеми

Комерсанти в документах міняли код класифікації товару, щоб продукція не підпадала під дію антидемпінгових мит, встановлених Мінекономіки. Так товар ввозили за найменшою ставкою.

СБУ розкрила сіру схему постачання міндобрив Пресслужба СБУ

Також встановлено, що після рішення Ради нацбезпеки і оборони України у травні 2018 року про внесення російських виробників міндобрив в "списку санкцій" список, організатори налагодили незаконну поставку продукції з Росії.

СБУ розкрила сіру схему на постачання міндобрив Пресслужба СБУ

За рішенням суду правоохоронці провели шість обшуків в офісах і 23 огляди складських приміщень на території 14 областей. В результаті вилучено докази, що підтверджують протиправну діяльність: близько тисячі тонн добрив російського походження, податкову звітність, митні декларації і комп'ютерну техніку.

СБУ розкрила сіру схему постачання міндобрив Пресслужба СБУ

СБУ розкрила сіру схему на постачання міндобрив Пресслужба СБУ

В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) проводиться досудове розслідування.

СБУ розкрила сіру схему постачання міндобрив Пресслужба СБУ

СБУ розкрила сіру схему постачання міндобрив Пресслужба СБУ

СБУ розкрила сіру схему постачання міндобрив Прес-служба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL 30 червня під Одесою затримали велику партію контрабандних сигарет. Правоохоронці розкрили схему, до реалізації якої може бути причетний новопризначений заступник начальника Одеської митниці Державної митної служби України Денис Пудрик.