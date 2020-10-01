Бюджет України недоотримав понад 18 млрд грн доходів

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що план доходів до державного бюджету не виконано на 18,4 млрд грн.

"Станом на перше вересня за перше півріччя план доходів не виконано було на 38 млрд грн, але за липень-серпень ситуація трішки змінилася – до державного бюджету поступило 20 млрд грн. Зараз, фактично, відстаємо на 18,4 млрд грн", – повідомив Пацкан в інтерв’ю "Українському радіо".

За його словами, найбільші недонадходження до державного бюджету сформувала митниця – 33,3 млрд грн, рентна плата за користування надрами – 5,2 млрд грн, податок на збір на доходи фізичних осіб – 1,1 млрд грн, в’їзне мито – 391,5 млн грн.

Водночас голова Рахункової палати наголосив, що в України зараз не проведено видатків на 92,4 млрд грн.

"У першому півріччі видатків здійснено на 51 млрд грн менше плану. МОЗ на відшкодування витрат на медичне обслуговування населення – 13,6 млрд грн не використав. Зараз в період пандемії МОЗу навпаки треба максимально більше освоювати коштів і робити всі заходи, щоб максимально запобігти поширенню інфекції", – резюмував Пацкан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня Кабмін розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, який йому подало Міністерство фінансів.

Документ передбачає такі показники: зростання ВВП – 4,6%, інфляція – 7,3%, середньомісячна зарплата – 13 600 грн. У бюджеті закладено курс 29,1 грн/$.

Дефіцит бюджету складе 270 млрд гривень, тож наступного року Україні не обійтися без кредитів. Однак у Мінфіні сказали, що залежність від позикових грошей буде менша, ніж у 2020 році.