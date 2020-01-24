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24 січня • оновлено в 14:10
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Величезний дефіцит: Кабмін затвердив "дірку" у бюджеті Пенсійного фонду

7.3т
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Кабінет міністрів України затвердив бюджет ПФУ на 2020 рік. На покриття дефіциту фонду витратять близько 172,57 млрд гривень.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 24 січня. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Загальні витрати Пенсійного фонду у 2020 році передбачено в сумі 448,35 млрд гривень.

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У 2019 році на покриття дефіциту ПФУ витратили 167,5 млрд гривень. Таким чином, витрати державного бюджету на це завдання виростуть на 5,06 млрд гривень.

Однак глава Кабміну стверджує, що бюджет є збалансованим.

"Звертаю увагу, що бюджет Пенсійного фонду України на 2020-й рік є збалансованим", – наголосив Гончарук.

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Дефіцит почав накопичуватися після рішення Верховної Ради у 2016 році знизити майже вдвічі єдиний соціальний внесок і привести його до єдиної ставки у 22%.

Держава розраховувала на збільшення надходжень до державного бюджету за рахунок детінізації ринку праці та створення нових робочих місць.

Однак план з надходжень ЄСВ не виконувався, що призвело до збільшення дефіциту соціальних фондів, зокрема і Пенсійного фонду.

Касовий розрив минулого року призвів до того, що Фонд соцстрахування призупинив перерахунок коштів для виплати лікарняних і допомоги при вагітності та пологах людям, у яких є страховка.

При цьому раніше до Верховної Ради внесли проєкт закону №2683, який передбачає обов'язковий для всіх українців перехід на накопичувальну пенсійну систему.

Зокрема пропонуються такі нововведення:

  • обов'язкові внески від роботодавців 2%;

  • обов'язкові внески від працівників 1%;

  • за бажанням працівника внески збільшуються, але якщо збільшує працівник, то і роботодавець має збільшити паритетно;

  • максимальний розмір внесків 9%, далі суто за бажанням працівника;

  • систему персоніфікованих рахунків учасників обслуговує центральний адміністратор, який обирається на конкурсі;

  • створюється Пенсійне казначейство для акумулювання відповідних внесків;

  • вимоги до всіх сервіс-провайдерів підвищені (наявність капіталу, досвідченого персоналу, процедур управління ризиками, комплаєнс і внутрішній контроль);

  • підвищена відповідальність обслуговувальних компаній, зокрема введена відповідальність кінцевих власників.

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
Підвищення зарплат і пенсій Пенсія в Україні Пенсійна реформа Пенсії військовим
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Ку Алексей
Ку Алексей
главный эксперт по пенсиям Женька Шапиро уже высказала своё авторитетное мнение?
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
кидок
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина - европейская дыра в бюджете
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