Величезний дефіцит: Кабмін затвердив "дірку" у бюджеті Пенсійного фонду

Кабінет міністрів України затвердив бюджет ПФУ на 2020 рік. На покриття дефіциту фонду витратять близько 172,57 млрд гривень.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 24 січня. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Загальні витрати Пенсійного фонду у 2020 році передбачено в сумі 448,35 млрд гривень.

У 2019 році на покриття дефіциту ПФУ витратили 167,5 млрд гривень. Таким чином, витрати державного бюджету на це завдання виростуть на 5,06 млрд гривень.

Однак глава Кабміну стверджує, що бюджет є збалансованим.

"Звертаю увагу, що бюджет Пенсійного фонду України на 2020-й рік є збалансованим", – наголосив Гончарук.

Дефіцит почав накопичуватися після рішення Верховної Ради у 2016 році знизити майже вдвічі єдиний соціальний внесок і привести його до єдиної ставки у 22%.

Держава розраховувала на збільшення надходжень до державного бюджету за рахунок детінізації ринку праці та створення нових робочих місць.

Однак план з надходжень ЄСВ не виконувався, що призвело до збільшення дефіциту соціальних фондів, зокрема і Пенсійного фонду.

Касовий розрив минулого року призвів до того, що Фонд соцстрахування призупинив перерахунок коштів для виплати лікарняних і допомоги при вагітності та пологах людям, у яких є страховка.

При цьому раніше до Верховної Ради внесли проєкт закону №2683, який передбачає обов'язковий для всіх українців перехід на накопичувальну пенсійну систему.

Зокрема пропонуються такі нововведення:

обов'язкові внески від роботодавців 2%;

обов'язкові внески від працівників 1%;

за бажанням працівника внески збільшуються, але якщо збільшує працівник, то і роботодавець має збільшити паритетно;

максимальний розмір внесків 9%, далі суто за бажанням працівника;

систему персоніфікованих рахунків учасників обслуговує центральний адміністратор, який обирається на конкурсі;

створюється Пенсійне казначейство для акумулювання відповідних внесків;

вимоги до всіх сервіс-провайдерів підвищені (наявність капіталу, досвідченого персоналу, процедур управління ризиками, комплаєнс і внутрішній контроль);

підвищена відповідальність обслуговувальних компаній, зокрема введена відповідальність кінцевих власників.

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні у 2019 році значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримали надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

За підсумками минулого року виплати підвищили приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахували пенсії громадянам із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а у 2019-му – 1669 гривень.

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