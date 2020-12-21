Зеленському передали на підпис бюджет на 2021 рік: зарплати виростуть двічі

Законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік передали на підпис президентові Володимиру Зеленському. Документ передбачає підвищення мінімалки і збільшення витрат на Офіс генпрокурора.

Про це УНН повідомили у пресслужбі Апарату ВР. Документ вже підписав глава парламенту Дмитро Разумков.

"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (зареєстрований як законопроєкт №4000). Закон передано на підпис президентові України", – вказано в повідомленні.

Зазначимо, наразі на сторінці законопроєкту на сайті парламенту такої інформації немає.

Що передбачає бюджет-2021

Головні показники:

Зростання ВВП – 4,6%

Інфляція – 7,3%

Середньомісячна зарплата – 13 600

Рівень безробіття – 9,2%

Курс, який закладений у бюджеті, – 29,1 грн/$.

Мінімальну зарплату 2021-го підвищать двічі. З 1 січня – до 6 тис. грн, а з 1 грудня – до 6,5 тис. Варто зазначити, що ще в першому читанні друге підвищення планувалося на липень. Але щоб скоротити видаткову частину (так вимагав МВФ), Кабмін пішов на поступки. Водночас скоротили й надходження до Пенсійного фонду. Ба більше, як показав досвід минулих років, насправді після підвищення мінімалки зростуть і загальні надходження до бюджету через збільшення середньої зарплати, поповнення бюджету податками.

На що скоротили витрати:

на інвестиційні проєкти – на 1,129 млрд грн;

Міносвіти – на 4,079 млрд грн;

Пенсійного фонду – на 8,5 млрд грн;

Державного фонду регіонального розвитку – на 4,86 млрд грн.

На що збільшили витрати:

МВС – на 797,4 млн грн;

Держпродспоживслужби – на 538,1 млн грн;

МЗС – на 498,2 млн грн;

МОЗ – на 3,94 млрд грн;

Міненерго – на 350 млн грн;

Офіс генпрокурора – на 2 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня 289 голосами фракцій "Слуга народу", "За майбутнє" і "Батьківщина" ухвалили бюджет країни на 2021 рік.

Кабмін відмовився підвищити зарплати медикам до 23 тис. грн, пояснюючи це тим, що і без того медичний персонал може розраховувати на надбавку в розмірі близько 30%. Крім того, скасували раніше затверджене підвищення зарплат учителям. Їм повинні були перерахувати оклади за раніше ухваленим законом, але рішення відтермінували. А ось прокурорам пощастило більше. Їхній посадовий оклад збільшили на 600 грн – до 1,6 тис.

У кошторисі на 2021 рік на президентську програму з ремонту інфраструктури "Велике будівництво" виділять 150 млрд грн. Водночас у розпал пандемії коронавірусу медицину профінансують на 159 млрд грн.

У держбюджеті-2021 передбачено курс долара на рівні 29,1 грн/$.